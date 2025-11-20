Al Cacereño se le moja la pólvora

El Cacereño avanza por la Primera Federación con un problema evidente, sobre todo en las cuatro últimas jornadas: la falta de gol. Se han disputado ya doce partidos y el equipo verde ha firmado nueve tantos, pero lo que más pesa no es la cifra absoluta, sino su irregularidad. En siete de esos doce partidos, más de la mitad, el cuadro de Julio Cobos no ha conseguido ver portería. Ningún otro equipo del grupo 1 de Primera Federación encadena tantos duelos sin marcar.

La comparación refuerza esa condición. El Arenteiro, colista y con un gol menos que el Cacereño (8), sólo se ha quedado cinco veces sin anotar. El Ourense, que también suma nueve tantos, registra igualmente cinco partidos seco. Y tampoco el Guadalajara, con once goles, llega a esa marca: se ha quedado sin celebrar un tanto en seis ocasiones. Incluso Osasuna Promesas, próximo rival de los verdes (este domingo en el Príncipe Felipe, 18.30 horas), firma la misma producción ofensiva (9 goles) pero únicamente cinco encuentros sin convertir, aunque los dos últimos a domicilio terminaron sin estrenar su casillero.

El Cacereño, además, carga con un matiz inquietante: aún no ha marcado esta temporada en el Príncipe Felipe. Sus dos únicos goles como ‘local’ llegaron en Almendralejo, en la victoria por 2-1 ante el Mérida en el Francisco de la Hera. En el otro encuentro disputado allí, el equipo cayó 0-2 precisamente ante el Arenteiro. En su estadio natural, de momento, las porterías rivales siguen intactas.

La otra cara del análisis, la defensiva, tampoco ofrece demasiado consuelo. El conjunto cacereño ha logrado dos porterías a cero, ambas en casa, ante Tenerife y Ourense. Un dato que el club considera prioritario mejorar, como explicó esta semana en una entrevista en este diario el director deportivo, Francis Bordallo.

Una de las asignaturas pendientes del CPC este curso es marcar en el Príncipe Felipe

La falta de puntería se refleja también en el reparto anotador. Ocho futbolistas han marcado: Carlos González, Adri Crespo, Iván Fernández (2), Iván Martínez, Sanchidrián, Berlanga, Emi y Raúl Sanchís. Sin embargo, los dos ‘9’, Diego Gómez y César Gómez, todavía no se han estrenado. Bordallo lo contextualizaba así: «No es lo ideal, claro. Un delantero de seis u ocho goles sería top para nosotros, pero eso implica que puede estar muchas jornadas sin marcar. Estos aún pueden llegar a esa cifra. Y no creo que el problema sea sólo de los delanteros: hay más aspectos que corregir. Para nuestro objetivo, ahora mismo es más importante cerrar la portería que marcar muchos goles».

Mientras el Racing de Ferrol presume de ser el equipo que menos veces se ha quedado sin anotar, solo en dos partidos, el Cacereño lidera una estadística que nadie quiere encabezar. La visita de Osasuna Promesas, este domingo, ofrece una nueva oportunidad para romper esa racha. Y, sobre todo, para que el gol deje de ser una ausencia tan habitual.