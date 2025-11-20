Munar iguala la eliminatoria contra Chequia

Jaume Munar obró la gesta en los cuartos de final de la Copa Davis contra República Checa. El balear, número 36 del ranking ATP, se impuso al número uno checo, Jiri Lehecka (17) por (6-3, 6-4), para igualar la eliminatoria después de la derrota inicial de Pablo Carreño contra Jakub Mensik (7-5 y 6-4).

Munar se sacudió la presión de saberse decisivo e ingresó en pista como un vendaval. Apenas dio opciones a su rival en el primero de los sets que se saldó con un contundente 6-3 en apenas 33 minutos de juego.

En la segunda manga, Lehecka subió el nivel pero se encontró con un break en los primeros compases que le obligó a ir a remolque. Estuvo cerca el checo de igualar el set en el sexto juego pero el balear levantó dos bolas de break para mantener su saque en un ejercicio de resistencia.

Lehecka se mostró cómodo al servicio, firmando incluso un juego en blanco, pero Munar, con la ventaja del break inicial, solo necesitó mantener su turno de saque. Y lo hizo con solvencia, con paciencia y sin precipitarse para cerrar el partido con 6-4.

"Es un jugador que se adapta a la superficie, yo también he jugado bien en indoor y me sentía muy bien. Obviamente, a largo plazo el es mejor jugador en indoor, pero esto es una Copa Davis, un partido, y se trata de quien es mejor ese día. Yo he salido con esa mentalidad, me sentía bien y así ha sido el resultado, así que estoy muy contento", afirmó el jugador tras el partido a los micrófonos de 'Movistar'.

"Hay dos cosas importantes para mi, mi saque, que me da tranquilidad; y dos, la experiencia muy importante que tuve en Marbella. Fue un severo correctivo, quizás menospreciaba la emoción de esta competición y visto desde dentro me costó mucho y creo que hoy ha sido clave para afrontar el partido como lo he hecho", reconoció.

"En Copa Davis las emociones están a flor de piel, aquí desde el inicio hasta el final tienes que convivir con ello y estos meses he trabajado mucho en ello", concluyó.

Con empate a 1, la eliminatoria entre España y República Checa se decidirá en el duelo de dobles, donde el equipo español cuenta con todo un especialista como Marcel Granollers. En ausencia de Carlos Alcaraz, será previsiblemente Pedro Martínez el que comparta pista con el catalán en ese partido decisivo. En frente tendrán a Tomas Machac y a Jakub Mensik, en un cambio de última hora, ya que la opción inicial no era Adam Pavlasek y no Mensik.