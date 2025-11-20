Rai reivindica un empate de mucho valor para el Coria

El empate sin goles entre Coria y Orihuela ha ido adquiriendo más dimensión con el paso de las horas. En La Isla quedó claro que el conjunto alicantino no era un rival cualquiera, algo que el propio Rai Rosa subrayó con contundencia: «Para mí, ha sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado». Su valoración, reposada tras un duelo exigente, ayuda a contextualizar un punto que el Coria considera valioso y trabajado.

El técnico no ocultó que el choque comenzó cuesta arriba. «No hemos entrado bien, estábamos muy distanciados entre líneas y nos costaba llegar al acoso», explicó. El Orihuela castigaba cada cambio de orientación con rupturas que el Coria tardó en descifrar, un detalle que Rosa reconoció sin rodeos: «Esa ruptura no la interpretábamos bien». Pese a ello, el equipo fue asentándose a medida que avanzó el primer tiempo, encontrándose «bastante más a gusto» en defensa y generando incluso llegadas más claras que su rival.

La segunda mitad dejó los momentos más comprometidos. Rai admitió que hubo una fase en la que «se nos ha parecido la Virgen en dos o tres situaciones», incluyendo un disparo que golpeó dos palos y otro remate inexplicablemente desviado. El desgaste acumulado, «algunos jugadores vienen de jugar 90 minutos hace dos o tres días», obligó al Coria a sobrevivir desde la solidez colectiva, una seña ya interiorizada en el vestuario: «Destacamos mucho el bloque, estar juntitos, la capacidad de sufrimiento».

Un cambio de sistema clave

Una de las decisiones clave del encuentro fue el cambio de sistema. El entrenador explicó que el Orihuela estaba generando mucha amenaza por fuera y que los suyos necesitaban apoyo adicional en área propia: «Quería que no nos desbordaran tan fácilmente». Por ello, apostó por una línea de tres centrales, con la intención de reducir esfuerzos y proteger mejor las transiciones tras pérdida. «Creo que al final nos ha salido bien».

Aun en inferioridad física y con una lista de bajas que no deja de crecer, Rosa confirmó que «se le ha salido el hombro» a Jaraíz y que Sergio Gómez aún arrastra ocho días sin entrenar, el Coria también dispuso de oportunidades para marcar.

En el vestuario, la sensación es de orgullo. Benji Núñez lo resumió con claridad: «El equipo no se rinde hasta el final». Para el jugador, el punto se valora especialmente teniendo en cuenta el nivel del rival: «Es de los mejores que han pasado por aquí». Aunque no pudo explotar su velocidad por banda, su mensaje es el mismo que el del técnico: compromiso y aportación colectiva.

Tras este empate de resistencia y oficio, el Coria ya piensa en el duelo del domingo ante Las Palmas Atlético, con la intención de «hacer bueno el punto» y seguir creciendo desde el bloque.