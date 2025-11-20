El Woka On Three de Mérida debuta en la nueva Liga 3x3 FEB

El club Woka On Three afronta este fin de semana un reto ilusionante con su participación en la primera jornada de la recién estrenada Liga 3x3 FEB, una competición que la Federación Española de Baloncesto impulsa por primera vez y que marcará un nuevo escenario para esta modalidad en pleno crecimiento. La cita inaugural tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid el sábado y domingo, dando inicio a un calendario compuesto por seis jornadas que se desarrollarán entre Madrid, Valencia y una última sede aún pendiente de confirmación.

El equipo emeritense acudirá con representación en las categorías masculina y femenina, ambas reforzadas con incorporaciones que consolidan la apuesta del club por seguir avanzando en el panorama nacional. En la categoría masculina, Woka On Three mantiene el bloque formado por Miguel de Navas, Sergio Roldán y Sebastián Galiano, jugadores que han demostrado solidez y continuidad en la disciplina del 3x3. A ellos se suman dos referentes con amplia experiencia: el catalán Eloi Galofré y el madrileño Sebastián Mbansogo, cuya capacidad competitiva supone un importante salto de calidad para el conjunto emeritense.

En el apartado femenino, el club también presenta un proyecto ambicioso. Continúan Gemma Buis y Ana Catalá, piezas fundamentales en el título de liga nacional conseguido la pasada temporada. Para reforzar este núcleo ganador, se incorporan la cacereña Andrea Asprella, con un perfil físico muy destacado, y la valenciana Aitana Ruiz, una jugadora versátil que aportará ritmo y amenaza exterior. El club ha adelantado además que próximamente anunciará nuevas incorporaciones.

Nuevo patrocinador

Woka On Three mantiene el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Mérida y del club FD Mérida, instituciones que han respaldado al club desde el inicio del proyecto. A este impulso se suma este año la empresa sevillana DOC 2001 SL, que se incorpora como colaborador destacado y contribuye al crecimiento y estabilidad de una entidad que continúa expandiendo su presencia en el baloncesto 3x3 nacional .

Con una plantilla renovada, un calendario exigente y un apoyo institucional reforzado, Woka On Three afronta una temporada que puede marcar un antes y un después en su proyección deportiva. El club llega a Madrid con ambición, ilusión y el objetivo claro de consolidarse como uno de los referentes emergentes del 3x3 español.