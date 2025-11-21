El Arroyo, en un pésimo momento, se enfrenta al líder

Con problemas afronta el Extremadura Arroyo afronta este sábado a partir de las 18.00 horas, en el pabellón Municipal, el partido correspondiente a la octava jornada del grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al líder intratable Santa Cruz Cuesta Piedra tinerfeño. Las extremeñas llegan en caída libre tras sumar seis derrotas consecutivas. Eso le ha llevado a la penúltima posición de la tabla con los mismos puntos que el Aceites Abril Voleyourense.

El rival canario cuenta todos sus partidos por victorias y tan solo ha cedido un solo set, lo que da una idea del nivel tanto de juego que está demostrando esta temporada.

En este sentido, el técnico del conjunto extremeño, Pablo Alonso, ha señalado al respecto del adversario que, «está marcando el ritmo de los partidos gracias a su poder de ataque, y es que hay que subrayar que son jugadoras con mucha experiencia en la categoría y de mucho renombre, como Lisbeth Arredondo, que militó muchos años en SF1».

Además, consideró que sus jugadoras están mejorando su dinámica de juego, «encontrándonos mejor y con un mejor nivel competitivo, que es lo que buscaremos este sábado, al tiempo que intentaremos que al rival le cueste conseguir los puntos».