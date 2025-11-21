Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo, en un pésimo momento, se enfrenta al líder
El conjunto de Pablo Alonso intentará dar la sorpresa frente al Santa Cruz Cuesta Piedra
Con problemas afronta el Extremadura Arroyo afronta este sábado a partir de las 18.00 horas, en el pabellón Municipal, el partido correspondiente a la octava jornada del grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al líder intratable Santa Cruz Cuesta Piedra tinerfeño. Las extremeñas llegan en caída libre tras sumar seis derrotas consecutivas. Eso le ha llevado a la penúltima posición de la tabla con los mismos puntos que el Aceites Abril Voleyourense.
El rival canario cuenta todos sus partidos por victorias y tan solo ha cedido un solo set, lo que da una idea del nivel tanto de juego que está demostrando esta temporada.
En este sentido, el técnico del conjunto extremeño, Pablo Alonso, ha señalado al respecto del adversario que, «está marcando el ritmo de los partidos gracias a su poder de ataque, y es que hay que subrayar que son jugadoras con mucha experiencia en la categoría y de mucho renombre, como Lisbeth Arredondo, que militó muchos años en SF1».
Además, consideró que sus jugadoras están mejorando su dinámica de juego, «encontrándonos mejor y con un mejor nivel competitivo, que es lo que buscaremos este sábado, al tiempo que intentaremos que al rival le cueste conseguir los puntos».
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- Un vehículo de alta gama recién comprado, calcinado de madrugada en Plasencia
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- El bar de Cáceres que mantiene el precio del café a 1,50
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Valdefuentes mantiene la esperanza: los Reyes no descartan visitar la Feria Agroalimentaria en 2026
- El reloj corre para las terrazas en Cáceres: el 30 de noviembre vence el plazo clave para la supervivencia de los bares y restaurantes
- Caso de injurias de una edil a un exconcejal del PP de Plasencia: habrá nuevas diligencias para identificar a un segundo autor