El Cacereño Femenino, a huir de la zona de abajo en Oviedo

El Cacereño Femenino juega este sábado (16.00 horas) en Oviedo con una consigna clara: conseguir los tres puntos para alejar así a un actual rival directo en la pelea por huir de la zona baja de la clasificación. Separados por cuatro puntos (las extremeñas 10 las asturianas 6), unas están al borde de la zona de descenso y las otras dentro. Urge puntuar, pese a que desde el club extremeño de Primera Federación Femenina no quieran encender definitivamente la luz de alarma.

En un encuentro que se prevé pasado por agua, el análisis visitante está claro. “Va a ser partido épico, una salida difícil ante un equipo que está en una situación complicada, pese a la inversión económica que ha hecho”, ha apuntado Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, en la previa. Precisamente por ello, el técnico verde traslada la presión a las locales. “Eso supone que para ellas es una verdadera final. Para nosotros esun partido importante, pero sin perder el foco de que donde realmente debemos revertir la situación es en los partidos como locales”, agregó.

“Lógicamente vamos a ir a Oviedo con la mejor de las predisposiciones, a hacer un buen partido, a sacar puntos y a intentar demostrar nuestra mejor versión, que no hemos dado hasta ahora”, juzgó. “Nos tocará ponernos el traje de guerreras, saber jugar con las condiciones del terreno de juego y la meteorología y neutralizar los puntos fuertes que tiene el Oviedo, que es un equipo que nos ganó en pretemporada y que hay que tener en cuenta. Su inversión económica es muy alta”.

A volver al nivel

En relación al momento, las alarmas están encendidas. “El equipo está fastidiado. Después del último partido en casa ante el Atlético B, que deberíamos haber sacado un mejor resultado y no hacerlo, a las jugadoras les duele. Ellas son las principales interesadas en revertir la situación y están con muchas ganas de que empiece el partido y competir. Quieren sacar la espina que tienen clavada y mostrar esa versión que vimos ante el Madrid B, el Alavés o contra Villarreal. Son las mismas jugadoras”, recordó.

Para Sánchez, el problema actual de bordear el descenso es del propio CPC Femenino. “En una liga tan igualada y que se decide en detalles tan pequeños, concedemos goles muy absurdos y el rival tiene éxito con poquito que hace. Hay muy poca diferencia entre sacar un empate, una victoria o una derrota. En una acción de 30 segundos se te puede desequilibrar un partido y luego cuesta mucho luchar contra ello. La manera de sacarlo es confiar en el trabajo, quitarnos de nervios y no estar tan ansiosas. Saber disfrutar sufriendo, que debe ser parte del ADN del Cacereño Femenino”.

“Hemos tenido momentos mucho más complicados. Ahora estamos fuera del descenso. Tenemos 10 puntos en una liga tremendamente dura”, dice Sánchez, quien también se queja de las colegiadas. “Hay polémicas arbitrales que no nos están favorecido. No hay el mismo respeto por todos los clubs y esto es una cuestión externa de las árbitras y la federación que deberían tener en valor a la hora de medir. No puede salir siempre la cara para unas y la cruz para las otras”, manifestó.