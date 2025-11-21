El Cáceres anhela su primer triunfo en el Multiusos

Tres partidos, tres derrotas. El Cáceres Patrimonio de laHumanidad no ha ganado todavía como local, una estadística que intentará romper este sábado (19.00 horas) ante el Starlabs Morón.

Los extremeños llegan al menos tras una semana tranquila después de sumar fuera de casa en la pista del Logrobasket el pasado domingo (79-88). Ese choque pasará a la historia por los 36 puntos anotados por Alex Mazaira, récord del club desde su fundación. «He hablado con él y me conformo con que meta la mitad», bromeó Jacinto Carbajal. El entrenador se mostró confiado en mantener lo que considera una línea ascendente de su equipo. «Hemos trabajado con tranquilidad, intentando corregir los errores, pero las sensaciones son más positivas», contó, «muy enfocados» en la victoria. Aparte del estreno en el Multiusos, también supondría equilibrar el balance en la tabla (ahora es 3-4) e irse con el mar en calma al parón liguero. No es poco después de un ciclo zozobrante como el que ya se ha vivido esta campaña.

Un rival muy cambiado

El Morón llega tras cambiar de entrenador esta semana. Regresa José Antonio Santaella, con el que logró el ascenso a Primera FEB hace apenas año y medio. En su desastrosa campaña en la segunda categoría fue destituido, pero ahora ha sido reclamado para suplir a Frederic Castelló, cuya cabeza ha rodado tras un arranque por debajo de las expectativas (también 3-4).

«Supongo que vendrán con mucha moral o pensando que salen del bache que habían tenido. Para nosotros es peor encontrarnos en esa situación porque te encuentras con un equipo que no sabes cómo va. Conoces a los jugadores, además tienes la suerte de haberte enfrentado a ellos en pretemporada, pero no sabes si van a seguir con mismos patrones defensivos u ofensivos», lamentó Carbajal. Su decisión ha sido «centrarnos mucho en nuestro trabajo, en las cosas que tenemos que hacer bien».

Ambos conjuntos ya se midieron en pretemporada también en Cáceres con triunfo local (84-80). Pero parece que ha pasado un millón de años desde entonces y apenas han sido dos meses. «Era ese momento de ebullición, de todo nuevo, de mucha ilusión. Y aún no habíamos pasado por el día a día de la competición, las victorias, las derrotas. Creo que hicimos buen trabajo contra ellos, pero de poco nos sirve aquel partido realmente. Somos dos equipos muy diferentes ahora», sostuvo. El suyo, reiteró, «está viendo un poquito la luz». El técnico reclamó que cada vez más jugadores tengan un rendimiento estable, sobre todos los que salen desde el banquillo.

La cita en teoría tendría el aliciente añadido de la presencia con el Morón de Luis Parejo -récord de partidos jugados y anotación en la historia del Cáceres-, pero los problemas físicos le han impedido saltar a la pista esta temporada.