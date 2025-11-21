Cisqui pide máxima concentración ante el Almería B

Con la Copa del Rey aparcada y tratando de filtrar todo el ruido mediático que ese partido y la expectación que genera se cierne sobre el vestuario azulgrana trata el Extremadura de centrarse únicamente en la liga y, más en concreto, en el Almería B, rival de este domingo, a las 12.00 horas, en el estadio Francisco de la Hera.

Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, entrenador del equipo, ha destacado en sala de prensa que el equipo ya está totalmente enfocado en el partido de este domingo ante el Almería B, un rival al que definió como «joven, con mucha energía y en una buena dinámica» tras sumar un empate y una victoria con el cambio de entrenador. El técnico insistió en que, pese al liderato, «ahora no hay que mirar la clasificación», recordando que cualquier conjunto «tiene armas suficientes para poder ganarte». Por ello, pidió a sus jugadores «máxima concentración en cada partido e incluso en cada tarea de la semana».

Preguntado por cómo gestiona la enorme expectación generada por el partido de Copa, Cisqui explicó que permite a los futbolistas disfrutar «lo justo y necesario, porque se lo han ganado», pero subrayó que llega el momento de cambiar el chip: «Lo que nos toca ahora es pensar solo en la Liga, en el Almería B, y aparcar todo lo demás». El técnico reconoció que toda la ciudad vive un momento especial, pero recordó que el objetivo del vestuario es mantener el foco competitivo en un encuentro que será exigente.

Cisqui volvió a destacar el papel determinante de la afición, a la que considera «uno de los mayores orgullos del club». El entrenador afirmó que el empuje de la grada «te lleva en volandas» y aporta un plus emocional en los momentos clave. Además, valoró muy positivamente el hecho de jugar en el Francisco de la Hera, «un escenario perfecto para nuestra propuesta ofensiva, con césped natural y las mismas dimensiones que trabajamos cada semana». Respecto a la enfermería, confirmó que Fran Rosales y Álvaro Barrero continúan avanzando en su recuperación pero no estarán disponibles, mientras que el resto de la plantilla llega en buena dinámica y con un último entrenamiento pendiente antes del choque.

Copa y semana mágica

El Extremadura anunció este viernes que las pocas entradas liberadas por los abonados para el partido de Copa ante el Sevilla sólo se pondrán a la venta el próximo martes 25 de noviembre.

En cuanto al horario peculiar del partido del domingo 7 de diciembre, ante el Linares a las 22.30 horas, el club anunció en redes sociales que prepara la ‘Noche Mágica Azulgrana’, aunque todavía no ha desvelado todos los detalles del encuentro.