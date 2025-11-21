Cobos ensalza "una de las mejores semanas de trabajo" del Cacereño

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, ha alabado la actitud de su plantilla en los últimos días, al tiempo que se ha mostrado esperanzado en revertir la situación, que con cuatro derrotas consecutivas han ubicado al equipo extremeño en la zona de descenso.. «En cuanto a trabajo y demás, ha sido de las semanas que mejor he visto trabajar al equipo. Los jugadores están muy concienciados», ha recalcado el técnico.

Cobos muestra así su versión más optimista en aras a reaccionar abandonar la zona de descenso. Y todo ello puede ir encaminado si se cumple el objetivo más inmediato: ganar este domingo al Osasuna Promesas (18.30, Príncipe Felipe). «Tenemos claro que evidentemente hay que mejorar cosas, pero la predisposición que tienen es la de intentar hacerlo mejor. Sabemos que estamos haciendo cosas bien, pero que no nos está dando para conseguir buenos resultados y que hay que darle una vuelta de tuerca», agregó.

La insistencia

Asegura el jefe del vestuario verde que están poniendo todos el mayor empeño en la causa. «Me preocupa y ocupa intentar romper esa racha de ahora de no ser capaces de hacer goles. No conozco otra forma que la de trabajar y seguir insistiendo. Esto va por rachas, y esperemos que llegue ahora la racha en cuanto a poder hacer goles», deseó.

Abundó el entrenador en que hay que intentarlo también en el aspecto mental, factor considerado clave también en el éxito o en el fracaso. «Sí que es verdad que cuando pierdes partidos no solamente tienes que trabajar en lo táctico y en los errores que podemos cometer dentro del campo, sino también en el aspecto anímico», apuntó.

Del mismo modo, agregó en su particular discurso:«hay que saber convivir con la presión. Lo llevo diciendo desde el principio de temporada: nuestro objetivo era salvar la categoría y había que estar preparado para estos momentos malos”.

«Lógicamente, los semblantes son serios porque lo que queremos es ganar el partido, pero el trabajo ha sido muy bueno», insistió el preparador.

En el duelo de este fin de semana seguirá habiendo dos bajas seguras: las de los lesionados Ajenjo y Sanchidrián. El primero, reveló Cobos, había recaído de su problema muscular y aún no está para volver. Más tardará el extremo con su dolencia en una rótula. Sí retornará el defensa sevillano Martínez tras cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Avilés.

Los porteros

El debate de la portería entre Diego Nieves e Iván Martínez, ¿está cerrado?, se le cuestionó. «Tenemos dos grandes porteros y me inclino por uno o por otro. Ha jugado más Nieves, pero eso no quiere decir que en otro momento pueda jugar Iván. Los dos van a defender muy bien la portería».

Preguntado por si es normal esos cambios intercalados en los últimos encuentros, dijo: «No sé lo que es normal. Solamente sé que venía jugando Nieves, Iván jugó en la Copa y lo hizo bien. No soy de quitar a un portero o a un jugador de campo porque en un partido pueda fallar. Puede darse la circunstancia o puede que no. Repito: es una posición que tenemos muy bien cubierta y ahí no tenemos problemas», zanjó.