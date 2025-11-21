Dos derbis extremeños este sábado en el grupo D-B de Tercera FEB

La jornada de los extremeños en la Tercera FEB (grupo D-B) arranca este sábado con dos enfrentamientos directos entre ellos. Y ambos tienen un alto nivel de interés, sobre todo la visita del San Antonio Cáceres al Vítaly La Mar BCBadajoz (19.00 horas, La Granadilla). Se enfrenta el equipo revelación, que sorprendentemente se ha situado en la zona alta de la clasificación con un gran balance de 6-1, con un gran aspirante a subir que aún no ha cogido velocidad de crucero (5-2).

Una hora antes habrá arrancado ya el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad-CBA Spain con claro favoritismo para el conjunto de la capital autonómica, que ha arrancado mejor (5-2 por 2-5). El conjunto de Miguel Gómez sigue teniendo que jugar en el ‘exilio’ de Guareña por las obras que están teniendo lugar en el pabellón Guadiana de la capital autonómica.

Para el domingo quedan las citas de los otros dos representantes de la región. Ambas arrancarán a las 18.00 horas. En el Multiusos cacereño el Lithium Iberia Sagrado (2-5) intentará mantener su línea emergente frente al Baublock Gymnástica. Y a la localidad cordobesa de Peñarroya acudirá el Hache Publicidad Moraleja (1-6) con la idea de salir de su mal momento, ya que cinco derrotas consecutivas le han postergado al último puesto de la clasificación.