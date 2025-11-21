Edna, ex del Cacereño Femenino, es la gran novedad en la lista de España

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad y excomponente del Cacereño Femenino, es la gran novedad en la lista de convocadas de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para la final de la Liga de Naciones que disputará contra Alemania.

Nacida en Marruecos hace 25 años tras huir su madre de Nigeria y criada en Carmona (Sevilla), es una de las nuevas sensaciones en la Liga F por su capacidad goleadora -en la competición suma siete goles, uno menos que las barcelonistas Ewa Pajor y Claudia Pina.

Asimismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros. Se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

También sobresale la continuidad de Mapi León, Jenni Hermoso y de la joven Clara Serrajordi por la baja por lesión de Patri Guijarro, en una relación a la que vuelven 'clásicas' como Athenea del Castillo, Leila Ouahabi y Esther González, quien tras ser citada para la semifinal ante Suecia causó baja y fue reemplazada por Alba Redondo. Se 'cae' Lucía Corrales para la zona izquierda de la zaga y entra Ouahabi y tampoco está, lesionada, la azulgrana Salma Paralluelo.

La selección tratará de revalidar el título de la Liga de Naciones ante el cuadro germano. Jugará la ida el viernes 28 en el Fritz Walter Stadion Kaiserlautern y la vuelta el martes 2 en el Metropolitano de Madrid.

La lista Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astrálaga (Eibar) Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING) y Leila Ouahabi (Manchester City/ING) Mediocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi (Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid). Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX), Cristina Martín-Prieto (Benfica/POR), Esther González (Gotham/USA) y Edna Imade (Real Sociedad).

EFE