Mérida y Avilés dirimen los puntos en un dulce momento

El Mérida, que está en su mejor momento de la temporada, recibe este sábado a partir de las 16.15 horas, al Real Avilés Industrial, tercer clasificado actualmente, con cuatro puntos de ventaja sobre los emeritenses, y que también llegan en un buen momento de la temporada con dos victorias y un empate en las tres últimas citas, con una igualada épica en Pontevedra el pasado fin de semana (1-1).

Para este encuentro, no estarán disponibles los locales Víctor Corral, aquejado de una pubalgia, y Vergés, sancionado, aunque vuelve Javi Lancho tras sus dos encuentros de sanción. Por parte visitante, la única ausencia confirmada es la de Yasser.

Para Fran Beltrán, entrenador del Mérida, este partido «es muy importante, vamos a necesitar que el público juegue con nosotros porque el que viene es el tercero con absoluta justicia».

Consolidación

La importancia del choque radica, según su propia versión, en que “estamos en una buena línea y tenemos que consolidar esa línea, esas cosas que empezamos a ver cómo somos. No nos podemos relajar”, subrayó en la previa el entrenador levantino.

La victoria romana supondría acercarse a un punto de la promoción de ascenso, y aunque la clasificación todavía es anecdótica, lo cierto es que, según el testimonio de Beltrán, «la tabla clasificatoria es muy fiel a los méritos de cada equipo hasta ahora. Nosotros ahora mismo miramos hacia arriba, pero no nos podemos relajar», avisaba el entrenador, reconociendo además que «tenemos margen de mejora y estoy convencido de que lo vamos a hacer, aunque ya lo estamos haciendo», recalcó el preparador romano.

Con respecto al equipo asturiano, el técnico emeritense lo analizaba afirmando que es un equipo que «está jugando bien», y lo asemeja con su propio conjunto porque es «muy agresivo que presiona con mucha gente, que implica a los extremos en la presión alta, con balón mete a mucho jugador en posiciones interiores».

Los onces titulares

Con respecto al once titular que pondrá en liza, el primer quebradero será sustituir a Vergés en el lateral izquierdo. En este sentido, el elegido sería Manu Rivas, «si queremos un carrilero más largo», o Javi Lancho, «si quieres hacer salida de tres o protegernos más». Para el resto de posiciones, se mantiene la duda en el lateral derecho sobre si volverá Pipe, que parecía inamovible antes de la lesión, sin embargo, lo cierto es que Jacobo Martí está aprovechando la oportunidad en las últimas jornadas. La otra duda aparece en la línea de medias puntas, pues es donde más está rotando el entrenador. Lo que parece seguro es que Raúl Beneit volverá al doble pivote junto a Martín Solar, en detrimento de Gaizka Martínez.

En frente estará un Real Avilés que está siendo la sorpresa del grupo, pues, a pesar de ser un recién ascendido, ha sabido asentarse en los puestos nobles de la clasificación. Como se ha citado con anterioridad, llega con una racha positiva en las tres últimas jornadas, con los mismos resultados que el Mérida, pero sin haber recibido ningún gol.

En forma fuera

Aunque los emeritenses tienen a su estadio como un fortín, deberán tener cuidado, pues los asturianos son el segundo mejor equipo a domicilio. Su entrenador, Daniel Vidal se mostraba contento en la previa al encuentro porque «nos quitamos el desplazamiento más largo», concretó.

Del Mérida indicaba que es un «equipo histórico, que viene de hacer las cosas muy bien, poco a poco cada vez mejor en Primera Federación, el año pasado con playoff. Nos enfrentamos al cuarto mejor local del grupo, tiene buenos jugadores, sé que están haciendo las cosas muy bien. Le costó un poquito arrancar, pero de local, se está haciendo muy fuerte y nos pondrá las cosas muy difíciles».

Hace justamente dos semanas, los asturianos daban buena cuenta del Cacereño en un partido, el del Príncipe Felipe, en el que le salió todo, con un resultado final concluyente de 0-4.