El Miralvalle trata de animarse frente al Gran Canaria

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se mide en ‘la Bombonera’ este sábado al Spar Gran Canaria en el grupo A de LF2 (18.30 horas). Las placentinas necesitan sumar victorias más frecuentemente que hasta ahora y que eso le permita al menos alejarse de abajo. y sumar una nueva victoria que les permita alejarse de los puestos de abajo. 2-5 es un balance muy pobre.

Su entrenadora, Adrijana Knezevic, ha valorado positivamente la semana de trabajo: «hemos entrenado muy bien, con mucha intensidad y concentración. El equipo está unido y con ganas de demostrarlo en casa. El Gran Canaria es un rival fuerte, con jugadoras rápidas y que defienden muy agresivo, pero si mantenemos nuestra identidad, controlamos el rebote y jugamos juntas podemos llevarnos el partido. Necesitamos el apoyo del público desde el primer minuto».

El Spar Gran Canaria, uno de los representantes canarios en el grupo junto a Magec Tías y CB Isla Bonita, presenta un estilo veloz y físico, basado en la presión a toda pista y el juego en transición. Las amarillas llegan también con la necesidad de escalar posiciones, si bien han empezado mejor que el Miralvalle (4-3).

El encuentro podrá seguirse en streaming a través de CanalFEB.tv. Desde el club se hace un llamamiento a la afición para llenar las gradas y empujar al equipo.