Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres visita al recién ascendido Bosonit
El equipo de Jesús Sánchez disputa un partido aislado entre el parón por las selecciones y el aplazamiento de la cita ante el Unicaja
Acude el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura a la cancha del Bosonit Unibasket, equipo de Logroño que acaba de ascender a la Liga Femenina Challenge. Será este sábado a las 19.00 horas y con el importante matiz de que ambos conjuntos llegan igualados en la tabla con cuatro victorias y tres derrotas. Quien gane se asentará en la zona de ‘playoffs’, que disputan del segundo al noveno, mientras que el derrotado sufrirá un retroceso.
La competición vuelve así tras el parón del pasado fin de semana por los partidos de las selecciones. El Al-Qázeres intenta afrontar con normalidad una circunstancia que no es habitual: tampoco jugará el choque programado para el siguiente sábado ante el Unicaja y que se ha trasladado al 7 de enero.
Así es que esta cita en La Rioja queda como una ‘isla’. «Es un algo un poco particular», reconoció el técnico cacereño, JesúsSánchez. Está teniendo que mezclar el momento tan diverso que atraviesan las tres jugadoras que han viajado para defender a Portugal -Inés Ramos, Raquel Laneiro y Josephine Filipe- con el del resto. «No es lo idóneo», admitió. Enfrente estará «un equipo que hace bastantes cosas bien».
Atentos fuera de casa
Lo sucedido con el calendario está obligando a disputar más partidos a domicilio que en casa. «Creo que este partido va a ser una mezcla de todo lo que hemos vivido», resumió, considerando que el Al-Qázeres está aprendiendo tanto de los resultados positivos fuera de casa, como el obtenido en la pista del Adareva, como en de los negativos (el tropiezo frente al Domusa Teknik). «Espero que seamos capaces de salir bien y seamos capaces de controlar los empujones que ya sabemos que nos van a intentar pegar», indicó Sánchez, preocupado por el nivel físico que el Bosonit le pueda aplicar a los 40 minutos de juego.
Más hacia el futuro, consideró que va a ser clave la vuelta de las vacaciones navideñas. «Tendremos tres partidos en ocho días. Vendremos con la pilas cargadas, espero. El equipo tiene que coger margen físico y mental y prepararse bien», apuntó el técnico, que alertó sobre posibles despistes.
