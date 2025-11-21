El TAD abre expediente a Tebas por revelar datos económicos del Barça

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente disciplinario a Javier Tebas por una posible vulneración del deber de confidencialidad al publicar en la página web de LaLiga información económica del Barça. El órgano estudiará ahora la posible sanción que, en el caso de considerarle culpable, podría implicar su destitución como presidente de LaLiga.

La denuncia fue presentada por el presidente de la escuela de entrenadores CENAFE, Miguel Galán, y a ella se adhirieron 18 socios del Barça, aunque no el club que preside Joan Laporta. El Consejo Superior de Deportes (CSD), como hace por protocolo con este tipo de solicitudes, la elevó hace unas semanas al TAD, que ha decidido admitirla a trámite, abriendo el correspondiente expediente disciplinario.

El caso Dani Olmo

Los hechos objeto de la denuncia se remontan al 2 de abril de 2025, cuando LaLiga anunció en su página web que el nuevo auditor del Barça había excluido de su partida de ingresos los 100 millones de euros correspondientes a los palcos VIP del Camp Nou. En dicho comunicado explicó que el Barça no tenía en ese momento "saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como 'fair play’, para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Victor".

Dani Olmo, jugador del Barça. / JORDI COTRINA

La cuestión hacía referencia a la polémica inscripción de ambos futbolistas en enero de 2025, una vez vencido su plazo de inscripción temporal durante los primeros meses de la pasada temporada. Un caso que todavía hoy está judicializado y que se resolvió, provisionalmente, con una medida cautelar del CSD favorable a la inscripción de ambos futbolistas como jugadores del Barça.

El TAD, según han explicado fuentes oficiales a este periódico, ha resuelto que "este hecho puede ser constitutivo de una infracción muy grave del artículo 76. 2 a) de la Ley del Deporte: 'El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias'".

La denuncia de Galán sostenía que Tebas había desvelado información económica del Barça sin su consentimiento, cuando dicha información es privada del club, lo que el denunciante y los 18 socios que secundaron su escrito entendieron como una infracción muy grave.

Las posibles sanciones a Tebas

Esta posible infracción, en cuyo fondo no entra el TAD y que será analizada en las próximas semanas, puede acarrear a Tebas sanciones que van desde una amonestación pública hasta su destitución, pasando por una inhabilitación temporal de dos meses a un año. El plazo para resolver el expediente es de tres meses desde su incoación.

No es la primera vez que el TAD abre expediente a Tebas. Ya lo hizo en julio de 2024, tras una denuncia del Real Madrid por la asamblea en la que se aprobó el acuerdo de LaLiga con CVC. El tribunal entendió que el presidente de LaLiga había cometido una falta por no convocar dicha asamblea en los plazos previstos por los estatutos, pero resolvió el asunto con una amonestación pública.