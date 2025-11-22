Cabeza, Corazón, Cojones... ¡y Finalísima!

Llegaron a Bolonia con la confianza del milagro logrado en Marbella meses atrás, pero con el batacazo de la lesión de Alcaraz, que dejó un vacío inmenso a pocas horas del estreno en las finales. Pese a ello, España demostró una vez más que con su garra y su fuerza es capaz de todo y seis años después, volvió a conseguir un billete para la gran final de la Copa Davis.

Y como no puede set de otra forma, nuevamente lo consiguió tirando de épica y con un triunfo agónico en el partido de dobles, en el que Marcel Granollers y Pedro Martínez se agigantaron ante toda una pareja especialista como la alemana y completaron la nueva gesta que esta vez inició Carreño con su victoria en el partido inicial de la serie.

Seis años sin pasar de cuartos, y ahora, cuando nadie contaba con España, el equipo capitaneado por David Ferrer luchará ante Italia para levantar la séptima Ensaladera de la historia.

CARREÑO, A LA HEROICA

Al contrario que lo sucedido ante República Checa en cuartos, España empezó a las mil maravillas la serie con la victoria de un Pablo Carreño que demostró su miejor nivel de todo el año para acabar logrando otro milagro más al final del segundo set.

De menos a más para tomar las riendas en el marcador y confirmar la victoria en un 'tie break' de locura. Pudo cerrar el partido con tres oporunidades para ello en el décimo juego, pero lo hizo remontando un 1-6 en el tanteador del desempate. Siete puntos consecutivos y 8-6 final para echar el primer jarro de agua fría al bando alemán, que confió todo en su mejores bazas.

Y la primera no falló.

ZVEREV IMPONE SU LEY

El número tres mundial, Alexander Zverev, cumplió ante Jaume Munar, que volvió a demostrar su alto nivel en este final de año.

Zverev cumplió, pero se queda sin final / AP

Solo con dos 'tie breaks' el alemán fue capaz de llevarse el gato al agua e igualar una serie, que como ya sucedió en la serie de cuartos de ambos equipos, se tuvo que decidir en el partido de dobles.

El acierto en el saque en los momentos clave, superó algunos errores de Munar en puntos decisivos del desempate.

LA MAESTRÍA DE LOS DOBLES

Todo volvía a quedar en manos de Granollers y Pedro Martínez, que esta vez tenían ante sí una pareja experta y con un bagaje en Copa Davis demoledor, con una sola derrota en sus espaldas. Ni ello fue capaz de frenar el impetú español, que haciendo gala del ya famoso lema de Alcaraz, "Cabeza, Corazón y Cojones" se hizo con un partido nuevamente épico.

Imperial primer set, respuesta contundente de los alemanes en el segundo y euforia desarmada en el tercero, con un Marcel bailando en la red y un Pedro Martínez destrozando a los alemanes con la volea.

Triunfo para el recuerdo, uno más, del equipo español, que ante Italia, la anfitriona, jugará este domingo (15:00 horas) la undécima final de su historia.