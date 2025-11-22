El Cacereño Femenino pierde sin merecerlo y critica el arbitraje

2-REALOVIEDO: Laura Stephanie, Lois, Marina (Andrea, 89´), Villadeamigo, Gema Ginés, Nerea, Laurina, Auñón (Sheila, 72´), Vera Rico (Nati Cano, 89´), ADT (Mbappé, 64´). 1-CACEREÑOFEMENINO: Delia, Leivis (Akari, 71´), Midori, Sara Rubio (Ndaw, 60´), Nerea, Ida (Bella, 71´), Cora Jiménez, Carmen Acedo, Caicedo (Yui, 77´), Yorladiz, Lezcano. GOLES: 1-0 (30´) Laurina. 1-1 (32´) Cora. 2-1 (38´) Marina Martín. ÁRBITRO: Patricia Luna Varo (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Marina Martín, Auñón, Gema Ginés, Laurina; Yorladiz, Cora. INCIDENCIAS: Partido de Primera Federación Femenina disputado en El Requexón.

El Cacereño Femenino sufrió una dura derrota (2-1) ante un rival directo en la lucha por eludir la zona de descenso, un Real Oviedo que aprovechó bien sus ocasiones en la primera mitad y que luego se encomendó al buen hacer de su portera Laura para evitar el gol de un Cacereño que generó siempre más peligro que su rival, pero que vio incluso como la guardameta local le paraba un penalti a Carmen Acedo en el inicio de la segunda mitad. Esta fue la acción clave del duelo, ya que antes de ello el CPC Femenino había anotado gol, sin que la árbitra concediera la ventaja. De ello se quejó amargamente, y con razón, el club extremeño.

Comenzó el encuentro con mucha intensidad. El Real Oviedo quería el balón y defendía muy arriba, mientras que el Cacereño Femenino buscaba la contra rápida, tratando de aprovechar el hueco entre las centrales y las laterales locales. Llegaba así la primera jugada de peligro de las extremeñas, cuando apenas se había cumplido el minuto 4 de partido, en una contra, con balón atrás de Yorladiz que Lezcano no convertía en gol por muy poco.

Ida y vuelta

También el Real Oviedo había protagonizado ya un par de llegadas, incluido un gol anulado por fuera de juego. Las idas y venidas fueron una constante durante los primeros 10 minutos, aunque poco a poco el partido se fue trabando, con muchas faltas e interrupciones. Un ritmo que le iba bien a las de Ernesto Sánchez, que se hicieron con el control del partido y metió una marcha más en busca de la portería contraria en un campo que estaba muy rápido y en el que las extremeñas generaban continuamente sensación de peligro, sobre todo por la banda derecha de su ataque, con balones filtrados para Lezcano, que en el minuto 15 tuvo otra buena ocasión con un remate cruzado que obligó a intervenir a la guardameta local.

Trataba el Oviedo de dormir el partido ante un Cacereño que seguía desbordando por la banda, con Yorladiz muy activa, pero que se precipitaba demasiado en los metros finales y no conseguía culminar con éxito sus ataques. Probaba suerte Sara Rubio en el 27, con un centro chut que a punto estuvo de sorprender a Laura, pero que se fue directamente fuera. Replicaba el Real Oviedo, que conseguía hilvanar su primera jugada de ataque de todo el partido, aunque Delia salía bien para tapar el remate de Laurina. Se animaban las locales y, tras un disparo lejano de Villadeamigo y varios robos de balón, finalmente las asturianas conseguían adelantarse en el marcador en el minuto 30, en un saque de falta que no acierta a despejar la defensa extremeña y que Laurina introduce en la portería tras tocar lo justo con la punta de la bota.

No tardó en llegar la respuesta de las visitantes, que en el 32 igualaban en otra jugada a balón parado, un saque de esquina en el que Cora mete la cabeza entre una maraña de rivales. No se calmaron las aguas y en el 38 era Marina la que, tras varios rechaces en el área visitante, metía la pierna y ponía el 2-1 en el marcador.

Segunda mitad

Ya en la segunda parte, el Real Oviedo trataba de mantener el balón lejos de su puerta ante un Cacereño que seguía buscando la meta contraria y que la encontró en el minuto 50, pero la colegiado había señalado penalti justo antes. La pena máxima se encargó de ejecutarla Acedo, pero la portera local conseguía blocar su disparo.

No se vino abajo el conjunto visitante y apenas tres minutos más tarde era Nerea la que probaba suerte en una falta directa que tampoco encontraba puerta. Ida lo intentaba en el 56, pero su remate se iba fuera por poco y en el 63 era Nerea la que a punto estaba de nuevo de empatar el partido en un remate de cabeza que sacaba con problemas Laura. Ea portera local encontraba la ayuda de Villadeamigo para despejar otro buen balón en botas de Acedo.

Apretaba el Cacereño ante un Oviedo que no conseguía sacar el balón de su área. Ida la tuvo en el 65 y en el 69 era Nerea la que volvía a tener el gol en sus botas en otro saque de falta que se le iba alto. Aguantaban las locales como podían, subiendo la presión ante un rival que empezaba a acusar el desgaste y que ya no conseguía llegar con tanto peligro sobre la meta de Laura.