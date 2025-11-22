El Cacereño, con la necesidad de sonreír con la vuelta al triunfo

El Cacereño necesita ya el auxilio del triunfo. Tras una prolongada racha negativa, que incluye cuatro semanas sin anotar un solo gol, tiene este domingo (18.30 horas, Príncipe Felipe) una excelente oportunidad para reivindicarse. Recibe al Osasuna Promesas, a tres puntos vista (11 de los extremeños por 14 de los navarros) con la perentoriedad de darse una alegría ante su gente.

La situación no se puede decir que tenga carácter terminal, ni mucho menos, pero sí de evidente crisis de resultados. No haber anotado un solo gol en su estadio y encadenar cuatro partidos a cero obliga a pensar en negativo, al tiempo que motiva a rebelarse ante ello para sumar puntos de tres en tres lo antes posible. El entrenador del decano, Julio Cobos, ha mostrado su esperanza en remontar el vuelo argumentando que había sido una excelente semana de trabajo de los suyos.

«Será un partido muy importante. Venimos de una muy mala racha de resultados y hay que darle la vuelta lo antes posible. Nuestra necesidad es grande y tenemos que ganar en nuestro estadio», comentó en la previa el propio Cobos.

De Primera

“Nos enfrentamos un filial con jugadores que algunos de ellos han tenido minutos en Primera División, con mucha calidad”, agregó el entrenador valorando en positivo al equipo que entrena Santi Castillejo.

Pero Cobos asegura que se han puesto las bases para reaccionar. «Se ha entrenado con muchas ganas. Siempre que se pierde estás deseando que llegue el siguiente domingo», repitió.

Al de Valdehornilos dice no asustarle la coyuntura de su equipo en este momento. Es más, subraya que ya se lo podía esperar y que hay que tratar que los malos resultados no influyan en el debe, sino que sirvan de motivación extra. «Hay que saber convivir con la presión de estar metido ahí abajo. Sabíamos que era una posibilidad. Al principio de temporada todos sueñan con vivir una temporada más tranquila, pero estamos metidos en la pelea. Era previsible. Somos un recién ascendido. Tres de los que estamos en la zona de abajo somos recién ascendidos y estamos a pocos puntos», recordó Julio Cobos.

Concienciación

El entrenador verde insiste en que la situación no es ni mucho menos critica en una categoría, la Primera Federación, extremadamente igualada entre los equipos. «Si ganas un partido sales, pero hay que estar preparado para estar ahí toda la temporada. Ojalá que seamos capaces de ganar muchos partidos y podamos vivir un año más tranquilo, pero si toca estar ahí peleando durante toda la temporada pues hay que estar preparados. Para eso nos pagan también», concretó.

Cuestionado sobre si esta situación es demasiado grave o no y si sigue creyendo en cambiar la dinámica, reflexionó en clave personal y de su experiencia como profesional:«Yo soy un currante de esto y he vivido mil situaciones así. Estamos en la pelea. Si alguien pensaba que subiendo de categoría íbamos a estar peleando por estar arriba, no es el caso. Desde un principio lo he dicho muy claro: me gustaría equivocarme, somos un recién ascendido y vamos a pelear por salvar la categoría. Es una competición muy exigente. Claro que creo. Si no creyera me iba para mi casa. Soy un currante de esto», repitió el entrenador.

Se espera que haya una muy buena entrada de nuevo en el estadio Príncipe Felipe. El césped ha mejorado, como pasara hace 15 días antes del encuentro ante el Avilés, pero está claro que se quiere que el resultado sea bien distinto.

Dos bajas al menos

Es una verdadera incógnita la apuesta inicial de Cobos. Con Sanchidrián y Ajenjo fuera de combate y pendientes de no tener bajas de última hora, recupera el técnico a Martínez para la defensa después de ser expulsado ante el Avilés.

Otra consideración se está trabajando estos días:evitar las expulsiones, especialmente en el Príncipe Felipe. Y es que en los tres encuentros disputados en el estadio de la carretera de Salamanca (Tenerife, Ourense y Avilés) ha habido otras tantas rojas para los jugadores del decano extremeño. Y eso ha mermado extraordinariamente el rendimiento del equipo, especialmente en los dos últimos partidos disputados como local.