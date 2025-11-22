Ciclismo
El Extremadura Pebetero renueva a seis de sus corredores
La escuadra mantiene los mismos apoyos principales que la temporada pasada
El Extremadura Pebetero, equipo Élite y Sub-23 extremeño, ha confirmado la renovación de seis corredores para la temporada 2026, tres de ellos extremeños y otros tres procedentes de Andalucía, que seguirán vistiendo el maillot del conjunto un año más.
Los renovados son Gonzalo Pérez Lebrato (20 años, Zahinos, Badajoz), Pablo Leno Rodríguez (19 años, Cáceres), Pablo Antúnez Romero (20 años, Jerez de los Caballeros, Badajoz), Francisco Jesús Fernández Marín (20 años, Cabra de Santo Cristo, Jaén), Alberto Gallego Guijarro (19 años, Baena, Córdoba) y Manuel Rodríguez Palacios (19 años, Chipiona, Cádiz).
Estos ciclistas, que han completado una notable campaña 2025 apoyando de forma constante a los líderes José María Martín y Adrián Benito —ambos darán el salto a profesionales en 2026—, asumirán mayor protagonismo la próxima temporada y formarán la base del proyecto.
El equipo mantiene el respaldo de sus principales patrocinadores: Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra, Bicicletas Rodríguez, Scott, Spiuk, Infisport y el resto de colaboradores, lo que garantiza la continuidad del proyecto.
En las próximas fechas se anunciarán los fichajes ya cerrados y se completará una plantilla que el club espera ampliar para afrontar con garantías el exigente calendario 2026.
