El Mérida logra una victoria de indudable mérito y valor máximo

2-AD MÉRIDA: Adrián, Jacobo Martí, Luis Pareja, Javi Lancho, Manu Rivas (Javi Domínguez, min.68), Martín Solar, Raúl Beneit (Rui Gomes, min.85), Carlos Doncel (Gaizka, min.68), Chiqui (Artola, min.81), Benny (Javi Areso, min.68) y Álvaro García. 1-REAL AVILÉS: Álvaro Fernández, Guzmán, Babin, Borja Granero, Osky, Adri Gómez (Quicala, min.59), Kevin Bautista, Raúl Hernández (Gete, min.59), Cayarga (Javi Cueto, min.70), Santamaría (Isi Ros, min.59) y Raúl Rubio (Natalio, min.81). GOLES: 1-0 Álvaro García, min.10; 2-0 Gaizka Martínez, min.78; 2-1 Javi Cueto, min.92. ÁRBITRO: Abraham Domínguez. Andaluz. Amonestó a los locales Jacobo Martí, Raúl Beneit, Carlos Doncel y Benny, y a los visitantes Osky, Adri Gómez, Gete e Isi Ros. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 2818 espectadores.

Victoria de mucho mérito del Mérida por 2-1 ante un Real Avilés que demostró, sobre todo en la primera parte, por qué llegaba al Romano como tercer clasificado en la liga, siendo el segundo mejor equipo a domicilio.

El equipo que entrena Fran Beltrán volvió a ser un conjunto que sabe competir y adaptarse a las características del rival, teniendo, además, un gran dominio de las dos áreas, con Adrián en portería y Álvaro García de pichichi.

En la primera parte se vieron a dos buenos equipos, con una clara vocación ofensiva. Los dos querían presionar alto al rival y, en esa tesitura, los asturianos parecía que se mostraban más cómodos, aunque los emeritenses fueron más efectivos al final.

A los cuatro minutos, llegaría la primera gran ocasión para los visitantes en un cabezazo de Raúl Rubio, pero apareció la mano salvadora del portero local para que no se moviera el marcador.

Respuesta romana

La respuesta local llegaría seis minutos después en una jugada en la que los emeritenses salieron bien de la presión desde la posición teórica del lateral derecho para que el balón le llegara a Álvaro García, quien, de un toque, habilitó a Benny para que en una jugada de potencia desde el centro del campo llegara hasta la frontal del área, en esa zona no se le apagaron las ideas y asistió al propio García que, de primeras, superó la salida del portero y adelantó a los suyos.

A pesar del movimiento en el marcador, la película del partido no cambió y continuó siendo muy entretenida, con opciones de generar peligro por ambos lados, pues ambos equipos llegaban con relativa facilidad a las inmediaciones del área contraria.

En una de esas acciones, los visitantes tuvieron una internada por la derecha en la que prácticamente iban tres jugadores contra el portero; cuando se colaba el remate final de Raúl Hernández, apareció Jacobo Martí para salvar la acción bajo los palos.

A pesar de lo vistoso que estaba siendo el encuentro, ninguno de los dos generó ninguna ocasión clara más allá de un disparo bien intencionado de Benny que blocó Álvaro Fernández a cuatro minutos del descanso.

Segunda mitad

La segunda parte del divertido encuentro no fue con un fútbol tan alegre, pues los emeritenses volvieron a mostrar una versión muy competitiva y pragmática, en la que defendían el resultado, pero sin acularse en su área y mirando hacia la portería rival.

No llegaría hasta el minuto 76 la primera ocasión peligrosa del segundo acto y fue para los locales, tras una gran jugada por la izquierda entre Chiqui y Manu Rivas, que culminó con un disparo desde la frontal de Gaizka Martínez. Por cierto, Rivas debutaba en liga como titular ante la sanción de Vergés y fue claramente de menos a más, dejando una buena imagen en el global de su actuación.

Esta buena ocasión de Martínez sirvió como preámbulo del gol del propio central, reconvertido en medio centro, algo que ya había sido utilizado por Fran Beltrán. El tanto llegaría dos minutos después en un saque de esquina muy bien ejecutado por Chiqui y rematado de cabeza por Gaizka. Otro balón parado aprovechado por los romanos.

Todavía pudo poner más tranquilidad al resultado Javi Areso en un remate que hizo emplearse a fondo al portero, tras un centro de Álvaro García. Sin embargo, el choque acabó con mucha emoción, pues a pesar de que el Mérida tenía el juego controlado, las acciones a balón parado lo igualan todo y, de esta forma, llegaría el tanto del Real Avilés.

Era el minuto 92 y un saque de esquina ejecutado al primer palo fue despejado por Luis Pareja, con la mala suerte de que le fue hacia atrás, lo cual aprovechó Javi Cueto para ponerle salsa al añadido, que se le alargaría un par de minutos más de los cinco indicado por el gol y la revisión visitante.

Emoción final

En estos últimos minutos de emoción, el Mérida se embotelló en su área e Isi Ros pudo poner el empate para los suyos, pero su disparo desde dentro del área fue repelido por la defensa.

En definitiva, una victoria de mucho mérito de los romanos, que acerca los emeritenses a un punto de los puestos de promoción de ascenso a Segunda y con la sensación de que el Mérida ya ha llegado a lo que se esperaba de él a principio de temporada después de un inicio en el que se generaron ciertas dudas en razón a los resultados que se daban.

Más allá de que puedan llegar rachas malas, porque todos los equipos las tienen, los de Beltrán han demostrado que son capaces de ser lo suficientemente competitivos como para estar en la parte noble de la clasificación.