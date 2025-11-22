Miguel Ángel Ávila: «El equipo ha tenido tramos positivos y tiene mucho margen de mejora»

Miguel Ángel Ávila dirigirá este domingo (12.00 horas, Nuevo Vivero) su primer partido como entrenador del Badajoz ante el Villanovense. El técnico cacereño ofreció este viernes su primera rueda de prensa previa a un encuentro y dejó claras sus impresiones iniciales, su forma de trabajar y los pasos que espera dar para reactivar a un equipo que llega tocado tras la última derrota.

Ávila admitió que la plantilla acusó el golpe tras el tropiezo en Cabeza del Buey, aunque aseguró que la respuesta interna ha sido positiva. «El lunes la plantilla estaba algo triste por la derrota, pero la semana ha ido mejorando», comentó. El técnico añadió que sus primeras ideas están calando y que «se están adquiriendo conceptos y esperamos que la plantilla dé ese paso adelante».

El cacereño confirmó que todos los jugadores estarán disponibles salvo sorpresa de última hora. «No hay ninguna baja. Hay molestias lógicas, pero nada fuera de lo común», señaló. También explicó cuál es su perfil como entrenador. «Soy un técnico estudioso y detallista; competitivo y adaptable al contexto, dos rasgos que quiere imprimir al equipo desde el primer día», aseguró.

Sin entrar en comparaciones con la etapa anterior, Ávila sí apuntó algunos detalles a corregir. «Ha habido falta de acierto de cara a puerta y se han encajado más goles de los debidos», valoró. Aun así, subrayó que el margen de mejora es grande porque «el fútbol lo marcan los resultados y eso es lo único que vale».

En cuanto a los objetivos, prefirió centrarse en el presente. «Opciones existen porque quedan muchos puntos en juego», dijo. «El playoff está a ocho puntos, pero lo inmediato es el partido del domingo». También evitó hablar del mercado de invierno. «Mi cometido es sacar rendimiento a los jugadores y transmitirles claridad de ideas», manifestó

El mensaje más insistente de Ávila fue dirigido a la grada. «Los futbolistas necesitan ayuda y eso pasa por animarlos durante el partido», reclamó. Y lanzó una petición directa. «Pido un voto de confianza para los jugadores. Los he visto entrenar y se están entregando». Para el técnico, la respuesta del público puede marcar diferencias. «Si conseguimos que la afición se involucre, tendremos un plus», confesó.

Ávila también analizó al Villanovense, que llega tras cuatro jornadas sin ganar. «Son un equipo joven, vertical y bien dirigido por Richi Tapia», destacó. Aun así, el nuevo técnico blanquinegro prevé «un partido complicado». Su plan pasa por ser sólidos y minimizar riesgos. «Trataremos de ejecutar el plan sabiendo que tienen jugadores que pueden hacernos daño», concluyó.