El Miralvalle se rehabilita con María Romero al frente

77-HIERROSDÍAZ MIRALVALLE PLASENCIA: Marta Pérez (7), Victoria Michel, María Romero (20), Pauline Laurenson (13), Sydney Brown (4). También jugaron: Lucía Navas (8), Guadalupe López (11), Cristina Lázaro (14). 71-SPAR GRANCANARIA: L. Pérez (7), M. Ocurto (9), Ezeanatogu (3), Doumbia (19), Toure (11). También jugaron: Andrea Hernández (9), Mbengue (8), M. Rodríguez (5). MARCADOR POR CUARTOS: 17-13, 43-33, 65-51 y 77-71 (final). ÁRBITROS: Alejandro Gómez Gálvez (Colegio andaluz) y Carlos Grande Claver (Colegio extremeño). Eliminada: Doumbia. INCIDENCIAS:Encuentro de la octava jornada de la Liga Femenina 2 disputado en la Ciudad Deportiva.

Le tocó sufrir hasta el final al Hierros Díaz Miralvalle Plasencia para lograr un triunfo vital ante Spar Gran Canaria. Las de Adrijana Knezevic, que fueron siempre por delante en el marcador, entraron en el cuarto decisivo con 14 puntos de ventaja, pero un parcial de 0-11 daba vida a las visitantes, que a partir de ahí mantuvieron sus opciones hasta el último suspiro.

Tras un inicio de partido muy trabado, en el que los fallos se sucedieron en uno y otro equipo y las canarias hicieron valer su superioridad en el rebote para colocarse por delante (4-7), Hierros Díaz Miralvalle Plasencia conseguía darle la vuelta al marcador en el minuto 7 (13-11). A partir de ahí, las de Knezevic supieron tirar de oficio, defender con contundencia y no precipitarse para ir poco a poco abriendo brecha en el electrónico y colocarse a 17 puntos del rival en el inicio del segundo cuarto (30-13). El rebote y el acierto exterior permitían a SPAR Gran Canaria reengancharse al partido y tras una máxima de -20, las visitantes dejaban la diferencia en 10 puntos al descanso (43-33).

Gran María Romero

Ya en el tercer cuarto, recuperaba el control el conjunto local, que con María Romero muy acertada y una mejor selección en el lanzamiento exterior conseguía ir poco a poco recuperando terreno para entrar en el cuarto decisivo con un esperanzador 65-51 en el marcador.

Pero se le apagó la luz a Hierros Díaz Miralvalle Plasencia, que durante los cinco primeros minutos del último cuarto fue incapaz de anotar ni un solo punto. Spar Gran Canaria se crecía poco a poco y se colocaba a solo tres puntos (65-62). María Romero acudía al rescate con un triple que devolvía la fe a las suyas y aunque de ahí al final la igualdad fue máxima, las placentinas conseguían mantenerse por delante para acabar anotándose el triunfo.

Al final, gran alegría para las extremeñas, que consiguen mejorar su balance para situarse con un registro de tres triunfos y cinco derrotas tras ocho jornads. n