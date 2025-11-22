El Al-Qázeres se reencuentra con el éxito en Logroño

50-BOSONIT UNIVBASKET: Aldecoa (8), Padrosa (3), Losada (4), Van Schik (5) y Sedlavova (3). También jugaron Alonso (10), Florez (7), Sañudo (0), Forster (4) y Llorente (6). 63-ALTERENERSUNAL-QÁZERES EXTREMADURA: Carmen Suárez (0), Nerea Liste (8), Inés Ramos (5), Josephine Filipe (17) y Victoria Gauna (19). También jugaron Lucía Fontela (9), Raquel Laneiro (0), Clara Prieto (3) y Lucía Méndez (2). MARCADOR POR CUARTOS:2-20, 18-28, 34-48 y 50-63: 16-8 Tercer Cuarto: 16-20 Cuarto Cuarto: 16-15 ÁRBITROS: Marín Abada y Martínez González. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Polideportivo Lobete. Unos 400 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se reencontró con la victoria. Y lo hizo esforzándose al máximo ante un rival que nunca se rindió. Siempre mandó en la pista el conjunto cacereño, aunque no acabó por certificar su victoria hasta los últimos dos minutos. Un triunfo que le permite escalar posiciones en la clasificación a las chicas de Jesús Sánchez. El tándem Filipe-Gauna fue letal.

Ambos conjuntos llegaban al partido después de una última jornada con derrota. Así era importante para los dos revertir la situación con una victoria.

Dos tiros libres anotados por la pívot argentina Gauna abrieron el marcador en el Polideportivo Lobete. La racha anotadora se mantuvo en los minutos siguientes hasta conseguir un parcial de 0-8 lo que precipitó el primer tiempo muerto del técnico riojano a los cinco minutos del inicio-

Los errores eran constantes, por la que la ventaja se mantuvo hasta que Fontela, desde la distancia, anotó para poner el 0-11. El arranque de partido de las chicas de Jesús Sánchez fue realmente bueno. Cuatro puntos consecutivos de Gauna, una referencia en el ataque visitante, y una canasta de Fontela elevó la ventaja hasta los 17 puntos (0-17). Mientras, el Bosonit continuaba totalmente atascado en su juego y sin anotar. Alonso firmó los dos primeros puntos. Filipe se sumó a la fiesta gualdiverde con un 2+1 (2-20).

En los siguientes diez minutos, el Bosonit Unibasket presentó una imagen renovada. Un 7-1 puso en alerta a las extremeñas (9-21). Su técnico detuvo el partido para reconducir la situación. Un triple de De Barros y una canasta posterior de Méndez tranquilizó los ánimos (9-26). Volvía el mejor Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura a pista. Pero el equipo riojano era otro y un parcial de 6-0 situó el luminoso en un 15-26. Un triple de Aldecoa dejó la desventaja en diez puntos (18-28).

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, Gauna fue la que firmó el 18-30. La jugadora argentina siguió anotando y distanciando a su equipo (20-36). El guión se mantenía, con un Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura muy sólido en defensa y acertado en ataque. Hacía las cosas bien a pesar de que su rival no se rendía. Se llegó a colocar a doce puntos en el ecuador del tercer cuarto (26-38).

Sin embargo, Prieto y Fontela salieron al rescate y sus cinco puntos volvieron a distanciar al conjunto cacereño (26-43). Raquel Laneiro asestó el golpe definitivo (26-45), lo que obligó al técnico Dani Rubio a detener el partido. El enfrentamiento estaba encarrilado y solamente un bajón en el juego podía poner en peligro la victoria. De ahí hasta la conclusión del periodo, las diferencias se mantuvieron con golpes alternativos en las dos canastas. Al final, 34-48.

Restaban aun 10 minutos por delante. Padrosa, con un triple, acercó a once puntos (37-48) y daba esperanzas a las riojanas. El Bosonit Unibasket se envalentonó y un parcial de 5-0 les colocó a seis puntos a falta de más de seis minutos . Eran los peores momentos de Jesús Sánchez. Fue entonces cuando apareció en escena Nerea Liste para sentenciar. n