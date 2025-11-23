Ávila alivia al Badajoz y Jaraíz y Don Benito dan vida al liderato

Esta Tercera es una caja de sorpresas. El tropiezo de los dos equipos punteros de la clasificación, Jaraíz y Don Benito, en sus respectivos encuentros ligueros de este fin de semana, vuelve a comprimir la cabeza de la tabla a tenor de un Azuaga sobresaliente ante los rojiblancos calabazones y de un Montijo que ha sumado sendas victorias en casa ante el propio Jaraíz y Don Benito. Casi nada. Todo en una jornada en la que además el Cabeza del Buey accede a puestos de fase de ascenso y que comenzó con el empate a dos entre Santa Amalia y Jerez y el empate a uno entre Moralo y Puebla de la Calzada el sábado para abrir la duodécima jornada liguera.

Por abajo, la brecha entre los tres equipos que cierran la clasificación, Calamonte, Pueblonuevo y Montehermoso no se reduce toda vez que ninguno de estos tres equipos fue capaz de ganar sus respectivos encuentros. En el caso del Calamonte, es el único equipo del grupo que aún no conoce la victoria tras casi tres meses de competición doméstica.

Badajoz 1-Villanovense 0

Pero una de las imágenes de la jornada estuvo en el Nuevo Vivero, donde el debut de Miguel Ángel Ávila al frente del banquillo del Badajoz vino acompañado de victoria por 1-0 ante el Villanovense. Los blanquinegros hicieron valer el tanto de Borja Domingo a los 20 minutos de juego para llevarse los tres puntos en un partido que pudo caer de cualquier lado. Hubo ocasiones para ambos, pero el marcador ya no se movió más y permite al conjunto blanquinegro volver a la senda de la victoria después de tres partidos seguidos sin ganar. Suman 14 puntos. El Villanovense, por su contra, encadena cinco partidos seguidos sin ganar y bajan hasta la séptima posición clasificatoria y el ‘play off’ se les queda ahora a tres puntos. Tienen 18 puntos tras doce jornadas.

Montijo 1-Jaraíz 0

Victoria de mucho mérito del Montijo en casa ante un Jaraíz que rompe su buena racha, pero que se mantiene líder gracias al tropiezo del Don Benito en Azuaga. Un solitario gol de Caio sirvió para situar al Montijo en cuarta posición con 22 puntos, a cuatro del líder Jaraíz, que minimiza la derrota gracias a que el resultado del conjunto rojiblanco también le benefició.

Azuaga 2-Don Benito 1

Tropiezo del Don Benito en su visita al Azuaga para sumar su segunda derrota del curso y para romper su racha de más de dos meses sin perder. Los rojiblancos cuajaron una mala primera parte, en la que el Azuaga aprovechó para dejar el partido encarrilado. Marcaron para los locales Vera y Márquez. Un gol en propia metió al Don Benito en el partido. Protestaron un gol anulado a Moussa. El Azuaga se queda a dos puntos de la segunda posición y cuatro de la primera, mientras que para los rojiblancos se mantienen a dos del líderato a pesar de la derrota.

Llerenense 1-Cabeza Buey 2

Nueva victoria del Cabeza del Buey por 1-2 en su visita a Llerena para confirmarse como la gran revelación del campeonato. Los de Fidel Caballero remontaron el tanto inicial de Raúl Guerrero con goles de Gamboa y Cadavid para llevarse los tres puntos de la Campiña sur y para seguir soñando despiertos. Solo han perdido un partido en lo que va de liga y son quintos en la clasificación. El Llerenense marca la permanencia con once puntos.

Villafranca 2-Gévora 0

El Villafranca cosechó una importante victoria en casa por 2-0 ante el Gévora para poner fin a tres partidos consecutivos sin conseguir el triunfo. Bastaron los tantos de Andrada y Dani Rodríguez. El Villafranca es octavo con 18 puntos y el Gévora tiene 13.

Diocesano 1-Calamonte 1

Empate a uno que no contenta ni a Diocesano ni Calamonte, este último, por cierto, continúa sin ganar en lo que va de liga. Se adelantaron los colegiales nada más empezar con un gol de Álvaro, pero los de Cubi empataron a la hora de partido con un tanto de Raúl Martín. El Diocesano es decimocuarto con doce puntos y el Calamonte está a cinco de la salvación.

Pueblonuevo1-Montehermoso 1

Atlético Pueblonuevo y Montehermoso empataron a uno en un duelo marcado por la igualdad, pero que no sirve a ninguno de los dos para salir de la situación clasificatoria en la que se encuentran en la actualidad. Se adelantaron los visitantes con un gol de Labrador al comienzo de la segunda parte, pero un gol de Iván Sandez en los minutos finales cosechó un gol para los de Pueblonuevo. Ambos están en descenso con seis puntos cada uno en su haber.