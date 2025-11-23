Baloncesto. Tercera FEB
BCB y Mérida se llevan los dos derbis entre equipos extremeños de Tercera FEB
Victorias de Sagrado y Moraleja
Vítaly La Mar BCBadajoz y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad ganaron los dos enfrentamientos directos contra otros equipos extremeños del subgrupo D-B de la Tercera FEB y se insertan en el grupo de perseguidores del líder, el Huelva Comercio.
Los pacenses batieron el sábado al San Antonio Cáceres (71-61), mientras que el conjunto de la capital autonómica pudo con el otro equipo de Badajoz, el CBA Spain, en su caso con mayor holgura(83-60). BCB, San Antonio y Mérida acumulan un balance de 6-2.
Este domingo se completó la jornada de los representantes de la comunidad con una doble alegría. El Hache Publicidad Moraleja sorprendió a domicilio al Peñarroya y abandona así la última plaza (77-85). Y el Lithium Iberia Sagrado sigue remontando el vuelo. El 88-74 al Baublock Gymnástica es su tercer triunfo seguido.
