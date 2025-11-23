COPA DAVIS
Berrettini no da opción a Carreño y da el primer golpe en la final
El número dos italiano impuso su juego para superar al asturiano en un partido sin mucha historia
Italia da el primer golpe en la gran final de la Copa Davis 2025 con la victoria de Matteo Berrettini sobre Pablo Carreño (6-3 y 6-4) en un partido dominado de principio a fin por el italiano, que impuso su juego potente y agresivo apoyado con su servicio.
Un total de 13 saques directos del italiano y una rotura a la mitad de cada set desarticularon las opciones de Carreño ante la alegría del Supertennis Arena de Bolonia, que presentó desde primera hora de la tarde un ambiente excelente.
No empezó mal el asturiano en busca de coger el ritmo del partido y tras superar el inicio potente de Berrettini, pudo igualar el partido, con el dominio total de los servicios hasta el 3-3. Fue entonces, cuando el italiano dio el primer golpe y con tres juegos seguidos tomó las riendas del partido con la consecución del primer set.
Pudo incluso empezar el segundo parcial con una nueva rotura, pero Carreño volvió a sobrevivir en los primeros compases del set, pero el guion final tenía el mismo desenlace que en el primero.
Esta vez, rotura en el octavo juego para sentenciar sin dudas acto seguido el partido y el primer punto.
Italia se queda a un paso del título. A España solo le queda confiar en la remontada como ya hiciera el jueves ante República Checa. Siguiente paso, Flavio Cobolli - Jaume Munar.
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- Ingresa en prisión provisional el implicado en un delito contra la libertad sexual en un pueblo de Cáceres
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- Cáceres contará con tres nuevos aparcamientos disuasorios en estos barrios