1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Sanvi (min. 84, Martínez), Adri Crespo (min. 84, César Gómez), Joserra, Deco (Rementería, min. 67) Diego Guti (Raúl Sanchís, min. 67), Carlos González, Morales (min. 56, Diego Gómez), Berlanga, Iván Fernández. 2 - OSASUNA PROMESAS: Stmatakis, Jiménez, Espejo, Santos, Mauro (min. 80, Dani), Lumbreras (min. 70, Pedroarena), Yoldi (min. 80, Garin), Arroyo, Auría, Chasco, Arrasate. GOLES: 1-0-Min. 5: Berlanga. 1-1-Min. 30: Yoldi. 1-2-Min. 45: Sanvi, en propia meta. ÁRBITRO: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). Amarillas a Sanvi y al visitante Espejo. INCIDENCIAS: Partido de la jornada 13 del Grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio Príncipe Felipe ante unos 3.500 espectadores.

Apareció el gol, el bien más preciado del fútbol, pero no el triunfo. El Cacereño sigue frustrado, esta vez superado por 1-2 por un Osasuna Promesas que no fue mejor, pero que aprovechó sus opciones y los errores verdes para llevarse los puntos y dejar a los extremeños en situación extremadamente delicada. Con mejorar no les da, y eso es un síntoma de crisis.

Fiel a su filosofía de los dos últimos años, Julio Cobos se reservaba para su once una sorpresa. En este caso se trataba de la inclusión del media punta riojano, Ale Morales, habitual inquilino del banquillo. Además, reiteró el técnico su apuesta por Iván Fernández en el ‘9’ para acabar con la maldición del puesto de teórico goleador.

Y los anhelos de éxito se hicieron realidad muy pronto, en la primera acción ofensiva verde. En una jugada extraordinaria de virguero de Berlanga antes de enviar a la izquierda para Iván Fernández, el centro del de Retamal de Llerena fue rechazado para que el primero hiciera el 1-0. Era el primer gol de la temporada en el Príncipe Felipe. ‘Ya era hora’, se escuchó entre el alborozo.

Se había hecho lo más difícil. El Cacereño, sin abrumar, gobernaba el partido ante los jóvenes navarros, nerviosos y sorprendidos. Las pinceladas de calidad de Carlos González eran lo mejor del duelo. Berlanga, no menos fino estilista, flirteó con el 2-0, pero el 1-1 lo tuvo cerca también el Promesas en un remate cercano de Arroyo.

El juego por bandas del CPC atormentaba a los navarros. Sin embargo, en una mala salida de balón de Emi, el tiro de Yoldi dio en un defensa y, describiendo una letal parábola, se coló en la meta de Diego Nieves. Mazazo.

Arrastró el Cacereño el duro golpe hasta el fin del primer acto. Aturdidos, los futbolistas verdes tardaron en reaccionar. Sanvi lanzó fuera en estupenda posición y marró la opción de marcar al club de su alma.

Y en los estertores, otro desajuste local, esta vez por la banda izquierda, permitió a los rojillos hacer el 1-2 tras una excelente maniobra de Arroyo, cuyo pase de gol empujaron al fondo de la red entre el local Sanvi (no le quedaba otra que meter el pie) y el visitante Chesco. Como suele suceder últimamente, la moneda siempre cae del lado del rival. La fragilidad también contribuye a ello.

Segunda parte

Había mucho que trabajar para revertir la situación, justo el día en el que todo se había puesto de cara. Además, el campo estaba en muy buen estado. No había excusas. Había que percutir como fuera.

Un jugadón de Iván Fernández acabó en la cabeza de Carlos González, que sin oposición envió fuera. Increíble. Ahí se pensó que era posible la remontada. El público se enchufó.

Salió Diego Gómez por Morales para intentarlo. El equipo empujaba, pero sin éxito. Había urgencias y eso en las piernas y en la cabeza repercutía negativamente.

Berlanga era el faro que alumbraba los ataques, que finalmente se nublaba ante la falta de remate del decano extremeño. Tampoco había suerte. Entraron Rementería y Raúl Sanchís para dar más opciones ofensivas al CPC.

Hubo un gol anulado a Berlanga tras falta a un defensa del Osasuna Promesas. Nada salía bien. Se reclamó penalti sobre el omnipresente Berlanga. El Cacereño empujaba sin premio.

Quemó las naves Cobos retirando a sus dos centrales y saliendo César Gómez, que la tuvo, pero sin fortuna final pese a su exquisito control.

Un tiro al larguero de Emi en la última jugada del duelo terminó por cercenar la tarde noche. Otro fin de semana más de frustración. Y lo peor es que están siendo ya demasiados para ver un atisbo de luz.