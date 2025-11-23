Tenis
Copa Davis: España-Italia: Pablo Carreño - Matteo Berrettini, en directo
Ferrer mantiene su idea: Carreño y Munar en individuales; Granollers y Martínez en dobles
EFE
El capitán de la selección española repite por tercera vez formación para la gran final de la Copa Davis, con Pablo Carreño y Jaume Munar en individuales y, si fuera necesario, con Marcel Granollers y Pedro Martínez en dobles.
Abrirá la eliminatoria, la primera final de España en seis años, la undécima de su historia, Pablo Carreño. Se medirá el asturiano, número 89, a Matteo Berrettini, número 56 del mundo. El enfrentamiento entre ambos está parejo, con empate a uno en dos duelos disputados en 2022.
El segundo duelo emparejará a los números uno de cada equipo. Munar, después de batir a Jiri Lehecka y caer ante Alexander Zverev, se enfrenta a Flavio Cobolli. El cara a cara entre balear y florentino -romano de adopción- se salda con una victoria en favor de Munar, conseguida en 2025, durante el Masters 1.000 de Shanghai.
En caso de empate, el duelo se decidirá en los dobles. Granollers y Martínez han ganado los dos partidos que han disputado, mientras que Simone Bolelli y Andrea Vavassori, semifinalistas de la reciente Copa de Maestros, no han saltado a pista.
Cabe la posibilidad de que, en caso de llegar al partido de dobles, Filippo Volandri, capitán italiano, cambie la pareja elegida, pues lo permite el reglamento.
España persigue su séptima 'Ensaladera', mientras que Italia quiere su cuarta, la tercera consecutiva.
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- Ingresa en prisión provisional el implicado en un delito contra la libertad sexual en un pueblo de Cáceres
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- Cáceres contará con tres nuevos aparcamientos disuasorios en estos barrios