El Coria resiste y suma tres más

1 - CORIA: Alonso, Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez (Tapia, min. 55), Bautista, José Antonio (Gonzalo Llerena, min. 21), Dawda (Mba, min. 55) y Mercadal (Chavalés, min. 71). 0 - LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane, Brian (Vázquez, min. 58), Navarro, Trespalacios, Adrián Rodríguez (Valentino, min. 58) , Jerobe, Kirian (Javi Martínez, min. 65), Medina, Guedes (Ian Martínez, min. 46), Rivarés y Romero (Romero, min. 83). GOL: 1-0: minuto 42, Jacobo. ÁRBITRO: Álvaro García (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los locales José Antonio y Alonso y roja directa a Iñaki León (min. 17) y a los visitantes Trespalacios, Javi Martínez, Josito y Ian Martínez. INCIDENCIAS: Duodécima jornada del campeonato nacional de liga del grupo 5 de Segunda Federación. 750 espectadores en las gradas de La Isla. Antes del comienzo del partido se guardo un minuto de silencio en memoria de la víctimas de la violencia de género.

Buen botín del Coria en una semana complicada por la acumulación de partidos. Dos victorias (ante el Intercity y contra Las Palmas Atlético, esta este domingo por 1-0) y un empate (el miércoles frente al Orihuela) es el saldo que acumulan los celestes, que les permite seguir en la parte noble de la clasificación, disputando los puestos de playoff con equipos de mayor poder económico que los caurienses.

El partido de este domingo ante Las Palmas Atlético se decidió por un solitario gol de Jacobo cuando se rondaba el descanso (1-0). Muchas novedades en el once inicial de Rai Rosa, tal y como había anunciado el técnico durante la semana para evitar así problemas por la sobrecarga de minutos.

Dominio amarillo

Encuentro sufrido para un Coria dominado territorialmente por el filial amarillo, donde la posesión del balón fue casi siempre de los jóvenes canarios. Nada más empezar, los visitantes dejaron su carta de presentación con una jugada ensayada en la que Kirian se quedó solo y remató de cabeza, obligando a Alonso a intervenir con acierto.

Acción del partido en La Isla. / @farolillorojo

En el minuto 17 se complicó el choque para los celestes: en una acción amarilla, Iñaki León cometió falta al borde del área y derribó a un rival que se marchaba solo hacia portería. Roja directa. Los caurienses tuvieron que jugar con uno menos más de 70 minutos. Un sobreesfuerzo extra para unas piernas ya muy cargadas.

El partido discurría como quería el técnico canario: el balón iba de una banda a otra y los locales corrían tras él, acumulando desgaste. Pasaban los minutos y ninguno de los dos equipos generaba peligro claro, con mucho juego en el centro del campo, donde Sergio Gómez imponía serenidad. En una de esas acciones, el de Jaraíz filtró un pase en profundidad para Benji, que ganó línea de fondo y centró con la derecha. Jacobo, en el segundo palo, conectó un certero cabezazo para hacer el 1-0. La grada celebró el gol en la única ocasión clara del primer acto.

Se llegó al descanso con ventaja local tras una primera parte donde los canarios llevaron el peso del juego, ante un Coria muy bien replegado, firme en defensa pero con escasa presencia ofensiva.

Pugna por el balón en el duelo entre Coria y Las Palmas Atlético. / @farolillorojo

El factor Mba

La segunda mitad arrancó con una oportunidad de Dawda, que remató fuera en el primer minuto, pero nada más lejos de la reacción: los visitantes dispusieron de dos ocasiones seguidas para empatar. Eran los primeros compases de una reanudación donde, en el 55, Mba entró al campo entre la ovación del público.

Desde entonces, la defensa, sólida toda la mañana, buscó balones largos hacia el guineano, que los peleaba y descargaba a banda para un incansable Benji. El centrocampista dominicano estuvo a punto de ampliar la ventaja tras una carrera en velocidad, pero su disparo lo detuvo el portero visitante.

A partir de ahí, acoso total del filial hasta el final. Rivarès rozó el empate cuando no llegó por poco a un centro tras una indecisión de Alonso. En el 92, contraataque del Coria con Mba, que se marchó en solitario, cedió a Chavalés y este intentó picar por encima del guardameta, sin éxito.

Así moría un partido donde el Coria logró una victoria con oficio y mucho sacrificio, mostrando un gran trabajo colectivo en defensa.

El próximo fin de semana, los celestes visitan al Socuéllamos (domingo, 12.00 horas) con la intención de prolongar su buena dinámica, que les mantiene a tres puntos del líder y cinco por encima del sexto clasificado.