Voleibol. Primera División
Derrota con malas sensaciones del Licenciados Reunidos
El conjunto cacereño cayó ante el Sanse Voleibol por 3-0
El CP Licenciados Reunidos encadenó su tercera derrota consecutiva al caer con claridad ante el Sanse Voleibol (25-18, 25-21 y 25-22) en una octava jornada de Primera División de voleibol femenino que dejó malas sensaciones en el conjunto cacereño. Lejos del buen nivel mostrado pese a caer ante Villalba en la fecha anterior, las colegialas no encontraron ritmo ni continuidad en ninguno de los tres sets.
En los dos primeros parciales, el equipo cacereño se vio siempre a remolque, sin capacidad para inquietar a las madrileñas, que dominaron desde el saque y aprovecharon las imprecisiones visitantes. En el tercer set, pese a arrancar con ventajas de 1-5 y 8-13, Licenciados Reunidos no logró sostener el empuje: las locales remontaron y terminaron imponiéndose ante un rival falto de intensidad y desajustado en todas las facetas del juego.
Tras el encuentro, el cuerpo técnico fue claro en su valoración: “Afrontamos con normalidad la derrota y el bache de resultados, pero no podemos asumir con normalidad la falta de intensidad y de trabajo. Somos un equipo que necesita dar siempre el 110% para poder ser competitivas, y debemos trabajar para recuperar esas sensaciones de las primeras jornadas”.
Con este nuevo tropiezo, el conjunto colegial desciende hasta la octava posición de la tabla. La próxima semana visitarán a CUV Alcorcón, terceras clasificadas, en un duelo en el que las cacereñas buscarán poner fin a la racha negativa y reencontrarse con su mejor versión.
Primera Masculina: Victoria del Metrikamedia EECCVB cacereño, que ya es segundo
El Metrikamedia EECCVB cacereño sumó una victoria importante en la jornada 8 de la Primera División masculina de voleibol (grupo D) al imponerse al Demax Clínic Descubre Fuentes por 3-1 (25-22, 25-19, 23-25, 25-18). El conjunto extremeño demostró su solidez defensiva y un ataque letal para extender su racha en casa y mantenerse en la pelea por el ascenso.
El partido fue un duelo equilibrado, en el que los locales supieron imponerse en los momentos más calientes de sets, excepto en el tercero .El conjunto de Cáceres asciende a la segunda posición con 17 puntos, dos menos que el VP Madrid, tras las ocho jornadas jugaddas. Ahora visitará a un equipo de la zona media como el Cuenca (sábado 29, 19.00 horas).
