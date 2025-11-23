Derrota con malas sensaciones del Licenciados Reunidos

El CP Licenciados Reunidos encadenó su tercera derrota consecutiva al caer con claridad ante el Sanse Voleibol (25-18, 25-21 y 25-22) en una octava jornada de Primera División de voleibol femenino que dejó malas sensaciones en el conjunto cacereño. Lejos del buen nivel mostrado pese a caer ante Villalba en la fecha anterior, las colegialas no encontraron ritmo ni continuidad en ninguno de los tres sets.

En los dos primeros parciales, el equipo cacereño se vio siempre a remolque, sin capacidad para inquietar a las madrileñas, que dominaron desde el saque y aprovecharon las imprecisiones visitantes. En el tercer set, pese a arrancar con ventajas de 1-5 y 8-13, Licenciados Reunidos no logró sostener el empuje: las locales remontaron y terminaron imponiéndose ante un rival falto de intensidad y desajustado en todas las facetas del juego.

Tras el encuentro, el cuerpo técnico fue claro en su valoración: “Afrontamos con normalidad la derrota y el bache de resultados, pero no podemos asumir con normalidad la falta de intensidad y de trabajo. Somos un equipo que necesita dar siempre el 110% para poder ser competitivas, y debemos trabajar para recuperar esas sensaciones de las primeras jornadas”.

Con este nuevo tropiezo, el conjunto colegial desciende hasta la octava posición de la tabla. La próxima semana visitarán a CUV Alcorcón, terceras clasificadas, en un duelo en el que las cacereñas buscarán poner fin a la racha negativa y reencontrarse con su mejor versión.