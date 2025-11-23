Fórmula 1
La FIA investiga a McLaren: Norris y Piastri pueden ser descalificados
El delegado técnico de la FIA Jo Bauer ha detectado el desgaste excesivo de una pieza en los coches de Norris y Piastri y podría haber sanción
Podría haber bombazo de última hora en el GP de Las Vegas. La FIA investiga a los dos McLaren tras el GP de Las Vegas por exceso de desgaste en el fondo plano del coche. El grosor de la plancha que midieron los comisarios fue inferior a los 9 milímetros reglamentarios, así que Norris (2º) y Piastri (4º) apuntan a una doble descalificación.
Al finalizar la carrera, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer se ha personado en el box de McLaren y al parecer ha reportado una irregularidad en los coches de Lando Norris y Oscar Piastri, lo que podría poner en peligro sus resultados de este domingo. Norris es líder destacado del Mundial, con 30 puntos sobre su compañero, que ha acabado y 42 respecto a Max Verstappen, que ha ganado el gran premio y sería el gran beneficiado de haber sanción.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
La FIA ha detectado un posible incumplimiento técnico relacionado con el desgaste del skid plate y si se confirman sus sospechas, habrá sanción.
De acuerdo con el informe técnico emitido tras la carrera, los comisarios revisaron el desgaste del patín en ambos coches y realizaron mediciones específicas en la zona posterior, siguiendo los parámetros establecidos en la documentación de legalidad que el propio equipo McLaren había entregado.
La evaluación se llevó a cabo conforme a lo indicado en la Directiva Técnica TD039 M, apartado 1.2 b) i) y la FIA determinó que el espesor del skid plate en ambos monoplazas era inferior a los 9 milímetros de lo permitido, el mínimo obligatorio establecido en el Artículo 3.5.9 e) del Reglamento Técnico de Fórmula 1. Este componente es fundamental para garantizar que los coches no circulen demasiado cerca del suelo, lo cual podría proporcionar ventajas aerodinámicas indebidas.
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Dependiendo de la interpretación de las circunstancias, las consecuencias podrían ir desde la pérdida de posiciones hasta la descalificación de la carrera.Por ahora, McLaren no ha emitido un comentario oficial, a la espera de la resolución final por parte de los comisarios.
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- Ingresa en prisión provisional el implicado en un delito contra la libertad sexual en un pueblo de Cáceres
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- Cáceres contará con tres nuevos aparcamientos disuasorios en estos barrios
- Alerta en Cáceres: la Guardia Civil avisa de una “ola” de estafas online en Black Friday, CyberMonday y Navidad