El López Bolaños, único extremeño que sumó puntos

No fue un buen fin de semana en general para los equipos extremeños de fútbol sala que disputan competiciones de ámbito estatal. De los cuatro, únicamente sumó puntos el Grupo López Bolaños, y de forma convincente, en Segunda División B.

El conjunto de Fuente del Maestre sigue segundo. Apabulló al Vivocuenca por un 9-1 incontestable, ejecutado por los goles de Manu Hernández, Jesús Sánchez, Fede Vázquez(tres), Ángel Zambrano (dos), Yeray González y Richi Sintes.

El otro equipo de Extremadura en SegundaB, el Jerez, se mantiene colista tras perder de forma rotunda ante el Moral (8-1).

Mientras, lo tenía complicado el Colegio San José frente al Segosala en la Segunda femenina. Las cacereñas hicieron lo que pudieron, pero terminaron cediendo por 1-5. Arrancaron con esperanzas gracias al tanto de Aurora Campos, que sería contrarrestado por los cinco de las visitantes. Los cálculos para la salvación (decimoterceras con solo 4 puntos) no están saliendo por el momento.

Por último, tampoco despega el Cáceres Uex en la División deHonor Juvenil. Esta vez no pudo con el Leganés en el Multiusos(2-6). Ya son siete derrotas en otros tantos encuentros.