El Rayo desaprovecha un penalti y superioridad numérica ante el Oviedo

El Oviedo, colista de LaLiga EA Sports, y el Rayo Vallecano empataron a cero en partido de la decimotercera jornada en el que el conjunto madrileño desaprovechó la superioridad numérica que tuvo desde el minuto 53 por roja a Ilyas Chaira y un penalti posterior lanzado por Isi Palazón y detenido por Aarón Escandell.

Santi Cazorla, capitán oviedista, mandó un balón al larguero en el primer periodo y encontró el mismo destino el rayista Unai López en la segunda mitad, después de la roja a Ilyas y la pena máxima malograda por Isi. El cuadro vallecano también sufrió la expulsión en la prolongación del senegalés Pathe Ciss.