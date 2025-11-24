Arranca la Copa del balonmano extremeño con intensidad y sorpresas

La Copa Extremadura Sénior de balonmano echó a andar el pasado sábado con la disputa de sus cuatro primeros encuentros, repartidos entre las categorías femenina y masculina, dejando una jornada inaugural marcada por la emoción, el alto ritmo competitivo y varias actuaciones individuales sobresalientes

En el Pabellón Antonio Domínguez, la competición comenzó con la primera victoria de la temporada para la Unión Balonmano Pacense (UBP) en categoría femenina, que se impuso por un ajustado 24-22 al BM 3 Valles. Las pacenses llevaron la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, logrando ventajas de hasta cinco goles, aunque el empuje final visitante apretó el marcador hasta la última posesión. Brilló especialmente Isa Camello, autora de 10 tantos.

Competición masculina

En el cuadro masculino, el Ciudad de Villafranca, vigente campeón, dejó patente su condición de favorito con una clara victoria por 24-31 ante la UBP. Su solidez defensiva y la efectividad en los contragolpes marcaron diferencias desde los primeros compases. Por el conjunto local destacaron Francisco Arestizabal y Javier Moreno, ambos con seis goles, mientras que José Francisco Viñuela lideró al equipo villafranqués con otros seis tantos.

Muy distinto al enfrentamiento liguero fue el duelo entre Josefinas Mérida y Balonmano Villafranca. Tras un primer tiempo muy equilibrado (14-13), el conjunto dirigido por David Castellano rompió el partido al inicio del segundo acto con un parcial definitivo. Vini firmó una actuación estelar con 15 goles, decisivos para el 34-30 final. En el Villafranca sobresalieron el juvenil Óscar Ortiz, con nueve tantos, y Julio Salamanca.

La jornada se cerró con la contundente victoria del EMD Aceuchal sobre Paideuterion por 42-16. Las locales dominaron de principio a fin, con un 16-4 ya en el minuto 20, reflejo de su superioridad colectiva. Por el conjunto cacereño destacó Celia, autora de siete goles.

La próxima jornada traerá de vuelta la competición liguera masculina con los encuentros Paideuterion–Ciudad de Villafranca y Balonmano Villafranca–UBP, mientras que la categoría femenina tendrá descanso.