Balonmano
Arranca la Copa del balonmano extremeño con intensidad y sorpresas
En categoría femenina ganaron la Unión Balonmano Pacense y EMD Aceuchal y en la masculina Ciudad de Villafranca y Josefinas Mérida
La Copa Extremadura Sénior de balonmano echó a andar el pasado sábado con la disputa de sus cuatro primeros encuentros, repartidos entre las categorías femenina y masculina, dejando una jornada inaugural marcada por la emoción, el alto ritmo competitivo y varias actuaciones individuales sobresalientes
En el Pabellón Antonio Domínguez, la competición comenzó con la primera victoria de la temporada para la Unión Balonmano Pacense (UBP) en categoría femenina, que se impuso por un ajustado 24-22 al BM 3 Valles. Las pacenses llevaron la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, logrando ventajas de hasta cinco goles, aunque el empuje final visitante apretó el marcador hasta la última posesión. Brilló especialmente Isa Camello, autora de 10 tantos.
Competición masculina
En el cuadro masculino, el Ciudad de Villafranca, vigente campeón, dejó patente su condición de favorito con una clara victoria por 24-31 ante la UBP. Su solidez defensiva y la efectividad en los contragolpes marcaron diferencias desde los primeros compases. Por el conjunto local destacaron Francisco Arestizabal y Javier Moreno, ambos con seis goles, mientras que José Francisco Viñuela lideró al equipo villafranqués con otros seis tantos.
Muy distinto al enfrentamiento liguero fue el duelo entre Josefinas Mérida y Balonmano Villafranca. Tras un primer tiempo muy equilibrado (14-13), el conjunto dirigido por David Castellano rompió el partido al inicio del segundo acto con un parcial definitivo. Vini firmó una actuación estelar con 15 goles, decisivos para el 34-30 final. En el Villafranca sobresalieron el juvenil Óscar Ortiz, con nueve tantos, y Julio Salamanca.
La jornada se cerró con la contundente victoria del EMD Aceuchal sobre Paideuterion por 42-16. Las locales dominaron de principio a fin, con un 16-4 ya en el minuto 20, reflejo de su superioridad colectiva. Por el conjunto cacereño destacó Celia, autora de siete goles.
La próxima jornada traerá de vuelta la competición liguera masculina con los encuentros Paideuterion–Ciudad de Villafranca y Balonmano Villafranca–UBP, mientras que la categoría femenina tendrá descanso.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo