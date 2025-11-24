Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España inicia la preparación para la final de la Nations League con Alexia y Aitana en el gimnasio

Las Rozas acoge la primera sesión con público, sin Jenni ni Esther, que se incorporarán en las próximas horas, y trabajo específico para sus dos grandes estrellas antes del viaje a Alemania

Alexia Putellas y Aitana Bonmatí a su llegada a Las Rozas.

Alexia Putellas y Aitana Bonmatí a su llegada a Las Rozas. / RFEF

Maria Tikas

Maria Tikas

Barcelona

La selección española completó este lunes su primer entrenamiento en Las Rozas para preparar la final de la Nations League ante Alemania, que se disputará a doble partido: ida el viernes 28 en Kaiserslautern (20.30 h) y vuelta el 2 de diciembre en el Metropolitano (18.30 h). A pesar del frío, la sesión fue a puertas abiertas y reunió a un buen número de aficionados que aprovecharon para pedir fotos y firmas a las jugadoras.

No estuvieron Jenni Hermoso ni Esther González, recién proclamadas campeonas en México y Estados Unidos, respectivamente, durante el fin de semana. Las dos delanteras se incorporarán a la concentración este martes. Quienes tampoco saltaron al césped fueron Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y la guardameta Eunate Astralaga, que realizaron trabajo específico en el gimnasio como parte de la planificación del cuerpo técnico de Sonia Bermúdez.

Este martes, a las 10.30 h, Las Rozas será también escenario del acto institucional de presentación del partido del 2 de diciembre, con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El plan de la semana

La selección realizará su última sesión en Madrid el jueves, a las 10.30 h, antes de volar a Frankfurt a las 16.15 h. Ese mismo día, ya en Alemania, la seleccionadora y una jugadora atenderán a los medios en el hotel de concentración en Viernheim.

Tras el encuentro de ida, España regresará el sábado a las 12.30 h y volverá a entrenarse el domingo en Las Rozas. La preparación se cerrará el lunes 1 de diciembre con la rueda de prensa oficial (10.30 h) y el último entrenamiento (11.30 h) en el Metropolitano, escenario donde el equipo buscará revalidar el título continental ante una Alemania siempre competitiva

TEMAS

