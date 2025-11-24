Extremadura, segunda en la Copa del Rey de Taekwondo

El combinado representantivo de Extremadura ha conseguido clasificarse en un extraordinario segundo puesto en la Copa del Rey de taekwondo en el contexto de los Juegos Nacionales de Combate, algo que ha enorgullecido a la federación autonómica de este deporte.

La cita, disputada en días pasados en La Nucía (Alicante), medía las fuerzas de las ocho mejores territoriales de este deporte.

Emoción

Y la extremeña, como suele acontecer en los últimos años, fue competitiva desde el inicio, luchando incluso por la victoria final, con combates excelentes y mucha emoción hasta el final.

Dos de los competidores lograron medalla. En concreto, César Cedrún fue oro en -80 kilos y Domingo Sánchez consiguió la medalla de plata en la categoría de -58 kilos.