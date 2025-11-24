José María Ruiz triunfa en el noveno Slalom de Malpartida y cierra la temporada con autoridad

Malpartida de Plasencia acogió este fin de semana la novena edición del Slalom de Malpartida, última prueba del Campeonato de Slalom de Extremadura, que contó con la participación de 15 pilotos, una cifra ligeramente inferior a la registrada en anteriores citas del calendario. La competición se desarrolló sobre un trazado urbano de 1.600 metros en la Avenida Martín Campos, al que los participantes debían dar dos vueltas por manga.

La prueba, organizada por la Escudería Plasencia, reunió a buena parte de los habituales del certamen, con la destacada ausencia de Raúl Contador Merino, tercer clasificado provisional del campeonato. Tras el reconocimiento del recorrido, la manga de entrenamientos dio comienzo a las 10.00 horas, seguida de dos mangas oficiales que se desarrollaron con gran fluidez, concluyendo la competición poco después de las 13.30 horas para dar paso a la entrega de trofeos.

José María Ruiz, al volante de su Mazda MX-5, volvió a ser el gran protagonista de la jornada, imponiéndose con autoridad y marcando diferencias de hasta tres segundos por manga. Con este triunfo suma cinco de las seis victorias posibles de la temporada, cediendo únicamente la prueba de Almendralejo.

El resto del podio

La segunda posición fue para Raúl Contador Caballero, con su Citroën Saxo, que se situó a poco más de un segundo del ganador tras una excelente última manga en la que rebajó su tiempo en cuatro segundos. El tercer escalón del podio lo ocupó José Iván Ramos, muy rápido y en clara progresión con su Renault Clio. A las puertas del podio se quedó Álvaro Silva, cuarto clasificado, aunque este resultado le acerca al subcampeonato a falta de confirmación oficial. Manuel Fernández completó el ‘top 5’, seguido por los pilotos locales Manuel Pedraz y Alberto Hernández, sexto y séptimo respectivamente, bajo los colores de la escudería organizadora.

En cuanto a la participación femenina, la única representante fue María Montserrat Quintana, al volante de un Citroën C2, que finalizó en la decimocuarta posición.

Categoría Promoción

En la categoría Promoción, reservada a pilotos con menos de tres años de licencia, tomaron parte tres participantes. La victoria fue para José Iván Ramos, que en su temporada de debut en los slalom fue de menos a más y se impuso gracias al excelente crono de 2:21.165 marcado en la segunda manga.

Manuel Palacios, con su Citroën Xsara VTS, fue el más rápido en entrenamientos y en la primera manga oficial, pero no consiguió mantener ese rendimiento en la última pasada y finalizó en segunda posición pese a mejorar su registro. El podio lo completó Maikel Sánchez, campeón ya matemático de la categoría antes de esta prueba, que vio truncadas sus opciones por un error en la manga final que le dejó sin tiempo válido.

El slalom, una disciplina accesible y económica para iniciarse en el automovilismo, permite competir con vehículos sin preparación específica, siendo obligatorio únicamente el uso de casco homologado (o en buen estado aunque haya perdido su homologación), mientras que elementos como barras antivuelco, cortacorrientes, extintor o ropa ignífuga son recomendables.

Con esta cita se pone fin a una temporada más del Slalom de Extremadura, que ha constado de seis pruebas distribuidas por distintos puntos de la región, consolidando una especialidad ya plenamente asentada en el calendario del automovilismo extremeño.