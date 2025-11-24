Este martes, último entrenamiento de la selección extremeña antes de la Copa de las Regiones UEFA

La lista de convocados se reduce a 18 futbolistas, perfilando el combinado que Extremadura presentará en la primera fase de la XIV edición de la Copa de las Regiones UEFA, que se juega este fin de semana (28 al 30 de noviembre). El combinado extremeño entrenará este martes en el campo municipal Pedro M. Barrero de Don Álvaro. Sesión preparatoria para ultimar detalles de cara al desplazamiento hasta Zaragoza, donde Extremadura jugará sus dos partidos dentro del grupo C. Por este motivo, no habrá liga en el grupo 14 de Tercera Federación este último fin de semana de noviembre.

Los partidos se jugarán en el estadio Pedro Sancho. Este viernes 28 de noviembre, a las 11 de la mañana, primera cita, Extremadura-Aragón. Enfrentamiento extremeño contra el equipo que ganó la anterior edición de esta UEFA Regions Cup (superando a un equipo polaco en la gran final europea). El sábado a la misma hora, Canarias-Extremadura y el domingo a las 10 de la mañana, Aragón-Canarias.

Se clasifican para la siguiente fase los primeros de cada una de las cinco fases (las otras cuatro se juegan en Aoiz en Navarra, Alcázar de San Juan en Castilla la Mancha, Barcelona en Cataluña y Palencia en Castilla y León), además de los tres mejores segundos. La fase intermedia se jugará el 28 y 29 de enero para que cuatro equipos compitan finalmente del 27 de febrero al 1 de marzo por quien será el equipo español que llegue a la competición contra rivales de otros países europeos. El fútbol español ganó las dos últimas ediciones de esta Copa Regiones UEFA con Galicia (2022-2023) y Aragón (2024-2025).

La lista definitiva

José González Barrantes Gus ha convocado este martes a estos 18 futbolistas: Pedroso, David Elena, Taly y Vespi del Jaraíz; Chema Chávez, Jesús Torres y Juanfri del Jerez; Reverte y Piti del Villanovense; Juanpe y Konaté del Azuaga; Cano y Carlos del Santa Amalia; Fran Fernández del Gévora; Mina del Cabeza del Buey; Javi Gil del Don Benito, Manu Soltero del Puebla y Andrada del Villafranca.