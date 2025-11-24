El Mérida ya acecha la zona noble de la tabla con confianza

La victoria del pasado sábado ante el Real Avilés (2-1) supuso que el Mérida ascendiera hasta la sexta posición, con 20 puntos, uno menos que el propio equipo asturiano y que el Real Madrid Castilla. Tras un inicio liguero dubitativo, que le mantuvo siete jornadas consecutivas en puestos de descenso, los de Fran Beltrán han enlazado seis jornadas seguidas sin perder con cuatro victorias y dos empates que le han convertido en el mejor equipo del grupo en este tramo de la competición, siendo, además, el mejor conjunto como local en estas primeras 13 jornadas, junto con el Celta Fortuna.

Beltrán reconocía estar «muy contento. Hay una comunión entre jugadores y afición extraordinaria, que nos ayuda mucho en partidos igualados». Destacaba que «hemos jugado contra un equipo muy bueno y lo hemos hecho muy bien. Merecimos una gran victoria».

Justicia

Ya comentó que la circunstancia de que el Avilés llegara como tercer clasificado no era casualidad y mantenía después del encuentro que «la clasificación está siendo justa con los méritos. Me dice que el equipo está completando uno o dos meses bastante buenos. Al elevar nuestro nivel competitivo, está sumando más». Ahora, el objetivo es «darle continuidad y enfrentarnos a momentos en los que nos estemos tan bien y las cosas no vayan tan de cara», enfatizó.

Una de las claves está siendo la pizarra a balón parado, de hecho, el sábado volvió a llegar un nuevo tanto de córner. Sin embargo, el técnico avisa: «llevamos mucho gol a favor, pero también hay que ajustar el plano defensivo, porque también recibimos bastantes», concretamente, los dos últimos, en Pontevedra y el sábado. Si a esta circunstancia se le suma que, en las tres jornadas anteriores a la visita a Galicia, el equipo no recibió gol, supone que «de jugada hace mucho que no recibimos», la última vez, en la octava jornada contra el Arenteiro, en la victoria 3-1.

Creciendo

Esta mejoría del equipo va unida al protagonismo de un mayor número de jugadores, para muestra, la inédita línea defensiva del pasado sábado con Jacobo Martí y Manu Rivas en los laterales, y Luis Pareja con Javi Lancho como centrales.

El propio preparador afirmaba que «estoy muy contento porque pienso en la defensa que jugó contra el Barakaldo y la que ha jugado hoy y eso demuestra que hay muchos jugadores conectados y que han trabajado en silencio y que están mostrando cómo están preparados». Mención especial tuvo el debutante como titular en liga, Manu Rivas, cuya explicación vino dada por su entrenadors: «por cómo presionaba el Avilés, queríamos tener mucho juego interior, Manu te puede dar profundidad y buen pie. También está mejorando a nivel defensivo. Me gustó contra el Brentford, era el momento para dárselo porque se lo ha ganado entrenando y trabajando, tiene mucho potencial».

Este sábado (21.00 horas) tiene una difícil salida a A Malata, ante otro equipo de playoff como el Racing de Ferrol.