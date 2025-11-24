Fútbol | Tercera Federación
Miguel Ángel Ávila: «Es un orgullo estar en un club como el Badajoz»
El entrenador del Badajoz celebró los tres puntos obtenidos ante el Villanovense en su debut, pidió calma con la falta de gol y destacó el compromiso de la plantilla
Miguel Ángel Ávila no escondió su satisfacción después de lograr su primera victoria al frente del Badajoz. El nuevo técnico blanquinegro, aún con la adrenalina propia del debut, quiso subrayar tras el partido el trabajo de un vestuario que «lo ha pasado mal» en las últimas semanas y que, según dijo, «merecía una alegría así». Ávila valoró que su equipo apenas sufriera y que lograra dominar durante gran parte del encuentro, aunque insistió en que la falta de acierto sigue siendo una asignatura pendiente.
El cacereño reconoció que el único lunar del partido fue no haber tenido «la calma suficiente para materializar las muchas ocasiones generadas». Esa falta de pegada, admitió, mantuvo vivo al Villanovense hasta el final y provocó ese temor lógico a que el 1-0 se escapara en cualquier acción aislada. Aun así, confía en que el acierto «irá apareciendo con la confianza». «Este triunfo puede servir como punto de inflexión», expresó.
Sobre el plan de partido, Ávila explicó que la idea pasaba por mantener un bloque corto sin balón, aunque recordó que «esto es un proceso que requiere adaptación». Apenas lleva unos días al frente del grupo y entiende que cada avance cuenta, aunque fue conciso cuando aseguró que «si no ganamos en Montehermoso, esta victoria no sirve de nada».
El técnico también actualizó el estado físico de varios jugadores. De Álex Alegría señaló que la lesión «no es grave», pero que decidieron no arriesgar tras una semana sin entrenar. La torcedura de Tienza, por su parte, se evaluará durante los próximos días, confiando en que el parón les permita recuperar efectivos. Además, el técnico también tuvo una mención para Alonso Pérez. «Quiero darle la enhorabuena por cómo entrena y cómo ha ayudado al equipo», expresó.
Para Ávila, su estreno en el Nuevo Vivero fue más que un partido. «Para mí es un orgullo estar en este club. Me voy a dejar la vida por este equipo», sentenció.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo