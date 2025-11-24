Navalmoral y Cáceres Universidad se reenganchan a la lucha en la Tercera de fútbol sala

Dos históricos del fútbol sala extremeño reclaman protagonismo en el presente con sendas rachas positivas. Fex Multiseguros Navalmoral y Cáceres Universidad vencieron sus partidos el pasado fin de semana (7-3 a Bambatam Rena y 5-2 a Casar de Cáceres, respectivamente). Fue llamativo el triunfo del equipo moralo, que acumula siete jornadas seguidas puntuando, ante un Rena que pese a su derrota continúa ocupando el liderato en solitario. En la parte alta de la tabla siguen siendo cortas las distancias entre muchos equipos: del segundo al sexto apenas hay un punto de diferencia. Además, el Arroyo Ferroluz superó sus crisis particular derrotando 4-1 al colista Badajoz GV Energía ACV.

Derrota del líder en Navalmoral

Tras empatar una semana antes en la cancha del Granja, vigente campeón de liga, el Navalmoral superó como local al Rena (7-3). Tras escaparse 4-0 en el marcador, terminó 5-2 el primer tiempo y acabó goleando. Marcaron por los locales Sergio 2, Fermín 2, Lucas, Raúl y Carlitos. Por los visitantes lo hicieron Abel, Iker y Hugo.

En duelo directo en zona de playoff, Jarandilla 3-Colegio San José 4, un marcador que sube el nivel de emoción entre los aspirantes al cuarteto de cabeza. Los goles veratos los hicieron Alberto, Roberto y Luis y los del equipo de Cáceres Sergio 2, Dani del Sol y Markino. También ganó el otro equipo de la capital cacereña: Cáceres Uex 5-Casar 2. Al descanso 3-0 para los locales, que marcaron por mediación de Fer Ruiz 2, Pablo, Ojalvo y Miguel, mientras que por los visitantes lo hicieron, en los minutos finales, Mario y Daniel.

Y el equipo de Torrecillas de la Tiesa sigue empeñado en disputar los primeros puestos de la tabla. En esta undécima jornada derrotó 5-3 al Villagarcía en un competido desarrollo resuelto con el quinto gol local en el último minuto. Por su parte, los de Arroyo de la Luz enderezaron su torcido rumbo goleando 4-1 al equipo de Badajoz capital. Uno del rival en propia meta, Álvaro Pacheco, Fran Braganza y Mario López marcaron por los locales y Nenu por los visitantes. Además, sendos partidos terminaron con empate a idénticos guarismos: Ciudad de Almendralejo 2-Granja 2 (Arturo y en propia meta por los locales y Juanmi y Alex S. por los visitantes) y Burguillos 2-Alfar Salvatierra 2. Finalmente triunfo visitante en el Castañar 1-Buhersa Fyerpa Talayuela 4 (gol castañero de Juan Pedro que abría el marcador y de Salah, Tripi, Boraoud y Faysal en la remontada talayuelana).

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Rena sigue primero

Con estos resultados, la igualdad se mantiene en las zonas clave de la clasificación. Rena es primero con 24 puntos; Torrecillas y San José tienen 22; Jarandilla, Arroyo y Granja 21; se acerca al grupo de cabeza Navalmoral con 18; Almendralejo tiene 16 y Cáceres 14; Salvatierra marca el inicio del peligro con 13; Talayuela suma 12; Villagarcía y Casar 11; Castañar 10; Burguillos 9 y Badajoz 5.

La próxima jornada el líder Rena recibe al Almendralejo; San José al Arroyo; Cáceres viaja a Talayuela y destaca en la zona alta el enfrentamiento Granja-Torrecillas.