Automovilismo
NCV Motorsport se impone en la última prueba del Karting Series Resistencia Cáceres
El equipo formado por Ángel Cárdenas, Alejandro Nieto y Javier Vélez dominó una carrera de tres horas marcada por la intensidad en pista y el excelente ambiente deportivo
La última prueba del año del Karting Series Resistencia Cáceres, organizada por la Federación Extremeña de Automovilismo, se disputó este pasado fin de semana con total normalidad gracias a una climatología favorable que permitió el desarrollo completo de la competición. La cita arrancó a las 9.30 horas y contó con la participación de ocho equipos, cada uno integrado por tres pilotos.
La jornada comenzó con una manga clasificatoria de 20 minutos en la que podían rodar los tres pilotos de cada equipo, tomándose como referencia el mejor tiempo para configurar la parrilla de salida. A diferencia de otras ocasiones, en las que se opta por la espectacular salida tipo Le Mans, esta vez se eligió una salida desde parado, con los pilotos ya situados en sus karts y con los cinturones de seguridad abrochados, al estilo de las competiciones actuales de circuito.
La carrera, con una duración de tres horas, finalizaba cuando el equipo que lideraba la prueba superaba ese tiempo y cruzaba la línea de meta bajo la bandera a cuadros.
El triunfo fue para NCV Motorsport, integrado por Ángel Cárdenas, Alejandro Nieto y Javier Vélez, que además firmó la vuelta rápida de la prueba y logró una ventaja de dos vueltas sobre su inmediato perseguidor, el Team Voltereta. Más ajustada estuvo la lucha por completar el podio, con el Karting Olivenza Team y Pitbull Racing rodando en la misma vuelta, quedándose este último a las puertas de los puestos premiados.
Por detrás, la batalla por la quinta y sexta posición, tras completar 137 vueltas, se resolvió a favor de The Mechanics Kartastrophe Racing, seguido de DBM Racing. Cerró la clasificación la Escudería Plasencia, con 129 vueltas.
La cita se desarrolló en un ambiente inmejorable, con luchas constantes al límite y algunos pequeños toques propios de la intensidad de la competición, pero siempre dentro del espíritu deportivo. Una jornada marcada por la camaradería y el disfrute, en la que pilotos y aficionados compartieron una mañana de motor y diversión.
