El Sagrado gana el derbi y el ADC vence en Badajoz

Nuevo e intenso fin de semana en el baloncesto extremeño de Primera Nacional. En chicos, el Finca Sagrado Cáceres se llevó el derbi ante el San Antonio Cáceres Basket y se coloca colíder junto al Escayolas Paco ADC Baloncesto, que venció en su visita al BB Baloncesto Badajoz. Por su parte, el Verde y Sostenible Mérida Masculino logró una contundente victoria ante CBA Spain para estrenar su casillero de triunfos. Finalmente, el Electromercantil CB Plasencia también consiguió su primer éxito de la temporada al derrotar en casa al Politécnica UEx SM Basket.

En la Liga Ribésalat, cara y cruz para el Toyota Novomotor San Antonio, que venció el domingo en su partido aplazado de la jornada 3 en feudo del Ferial Plaza Guadalajara y cayó horas antes en casa ante el Baloncesto Polígono. Por su parte, el Baloncesto Badajoz también perdió como local frente a las toledanas en el encuentro pendiente de la jornada 4. No jugó el MF Renovables Al-Qázeres.

Primera Nacional masculina | Jornada 7

San Antonio Cáceres Basket 68-Finca Sagrado Cáceres 75

El Finca Sagrado Cáceres se impuso al filial del San Antonio Cáceres Basket en un derbi intenso que se decidió en la segunda mitad. Tras una primera parte equilibrada, el conjunto visitante supo manejar mejor los tiempos en el tramo final. Su mayor solidez defensiva en los momentos clave inclinaron la balanza para llevarse una victoria que los coloca colíderes provisionales. El mejor de los locales fue Javier Blanco con 18 puntos, 4 rebotes y 22 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Jaime Sánchez con 17 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración.

BB Baloncesto Badajoz 75-Escayolas Paco ADC Baloncesto 87

El Escayolas Paco ADC Baloncesto se llevó un valioso triunfo en su visita al BB Baloncesto Badajoz, en un choque que se mantuvo igualado hasta el descanso pero que los visitantes encarrilaron con una sólida segunda mitad. El acierto en los tiros de campo permitió asegurar una victoria que los coloca colíderes provisionales de la clasificación, a la espera del partido del BCB. El mejor de los locales fue José Manuel Cores con 18 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Carlos Lejárraga con 19 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración.

Verde y Sostenible Mérida Masculino 83-CBA Spain 69

El Verde y Sostenible Mérida Masculino logró una contundente victoria ante CBA Spain, tras dar la vuelta a un encuentro que se les había complicado en la primera mitad. El conjunto emeritense reaccionó con un arrollador parcial en el tercer cuartoque les valió para desbordar a un rival que no pudo frenar la intensidad local. El mejor del partido fue el jugador emeritense Diego Durán con 39 puntos, 14 rebotes y 51 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Filipp Geronin con 21 puntos, 2 rebotes y 24 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia 78-Politécnica UEX SM Basket 74

Electromercantil CB Plasencia se impuso a Politécnica UEX SM Basket en un encuentroque se decidió en los minutos finales. El conjunto placentino, que se marchó al descanso por detrás en el marcador, firmó una notable remontada en la segunda mitad gracias a la intensidad defensiva y el acierto en los momentos clave, lo que les permitió conseguir su primera victoria de la temporada. El mejor jugador de los locales fue Pablo Bayle con 22 puntos, 4 rebotes y 21 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Kody Devon Parkham con 18 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración.

Primera Nacional Femenina

Ferial Plaza Guadalajara 49-Toyota Novomotor San Antonio 54 (jornada 3)

El domingo, tras haber jugado unas horas antes ante el Polígono en casa, el Toyota Novomotor San Antonio logró un trabajado triunfo en la pista del Ferial Plaza Guadalajara. El conjunto local se marchó al descanso con una ligera ventaja, pero las visitantes reaccionaron con una sólida segunda mitad, imponiendo su intensidad y mejor lectura del juego en los minutos decisivos. En las extremeñas destacó Noelia Pariente con 14 puntos, 14 rebotes y 23 de valoración.

Baloncesto Badajoz 74-Baloncesto Polígono 78 (jornada 4)

El Baloncesto Polígono de Toledo se llevó una victoria sufrida en su visita a Baloncesto Badajoz tras un duelo intenso que necesitó de una prórroga para resolverse. Las visitantes llegaron al descanso por delante, pero el conjunto pacense reaccionó en la segunda parte forzando el tiempo extra. En el periodo adicional, la mayor claridad ofensiva del Polígono inclinó finalmente la balanza en un partido de máxima igualdad. La mejor jugadora de las locales fue Raissa Lucas con 23 puntos, 15 rebotes y 28 de valoración.

Toyota Novomotor San Antonio 57-Baloncesto Polígono 60 (jornada 6)

El Baloncesto Polígono se impuso por un ajustado 57-60 en su visita al Toyota Novomotor San Antonio, en un encuentro marcado por la igualdad y los parciales de ambos equipos. El conjunto visitante logró abrir brecha en la primera mitad, pero las locales reaccionaron tras el descanso, igualando de nuevo el encuentro hasta los momentos finales, donde el partido se decidió por pequeños detalles. La mejor jugadora de las cacereñas fue Noelia Pariente con 16 puntos, 5 rebotes y 13 de valoración.