El Cacereño ensalza la fidelidad de su afición y cree en Julio Cobos

“A la afición más no se les puede pedir. Está respondiendo yendo al Príncipe Felipe cada sábado o domingo, registrándose unas entradas bestiales. Está increíble, como desde que nosotros hemos entrado en la directiva, y además han estado creciendo durante estos años. Siempre están ahí”. El vicepresidente del Cacereño, Juan Miguel Olmeda, expresa el sentir del consejo de administración del club agradeciendo el apoyo desde la grada, también en los malos momentos. Tras la última derrota ante el Osasuna Promesas y con la acumulación de reveses que ha llevado al equipo a la zona de descenso, la consigna está clara: está prohibido rendirse y es obligado desplegar los recursos para que el equipo de Julio Cobos despegue.

“Nosotros estamos muy contentos con la afición, que en cada partido animan y, además, intentan hacer cosas para estar cerca de los jugadores”, agrega Olmeda, quien asume que la situación es complicada. “Estamos preocupados y fastidiados por la situación, pero ahora es cuando tenemos que estar todos juntos y tranquilos”, asegura la mano derecha del presidente, Carlos Ordóñez.

Confianza en Cobos y Bordallo

La cúpula del CPC sigue confiando sobremanera en el técnico y el director deportivo para que todo se revierta. Las palabras de Olmeda así lo corroboran. “Dicen que el fútbol no tiene memoria, pero para mí sí la tiene, y Julio (Cobos) y Francis (Bordallo) han hecho que el club crezca y lleguemos hasta donde estamos ahora”, comenta Olmeda en sus declaraciones a este diario.

Mientras tanto, precisamente aficionados verdes estarán este domingo en el duelo en Talavera ante otro equipo en problemas. Será a las 12.00 en el Municipal El Prado. La peña ‘Luis Fernández Los de Arriba del Tó’ organiza un viaje en autobús al precio de 15 euros y 10 para niños y que saldrá a las 8.45. Para apuntarse está el número de teléfono del presidente de este colectivo, Manuel Fernández (607416098).

Carlos González y el momento

En la plantilla también dicen que puede cambiar la mala coyuntura de resultados. El media punta canario Carlos González así lo expresó tras la derrota ante el filial pamplonica. “Salimos muy enchufados al partido, nos pusimos por delante, y de la nada nos remontan. Dos despistes y otra vez a remolque. Hubo muchas ocasiones y sobre todo en mi caso no entra la pelota”, manifestó, poniendo en valor la propuesta verde.

“Intentamos trabajar, hacer el plan de partido que nos dice el míster y es verdad que ponemos toda la carne en el asador y ahora mismo la suerte no está saliendo cruz, pero saliendo como salimos, está más cerca la victoria que la derrota”, agregó el futbolista. “Pisamos área, muchos corners y llegadas, pero no nos está queriendo entrar el balón. Lo intentamos de todas las maneras, pero trataremos de seguir intentándolo y hacer lo que nos pide el míster. Va a llegar pronto la victoria porque este equipo lo merece. Cada día lo demuestra en los entrenamientos”.

“No sé si el mejor, pero sí de los mejores partidos. De la nada nos empatan y un caos. Nos pusimos por detrás, pero yo veía que el equipo contrario estaba frío y no se había asentado, pero esto es la Primera Federación: las áreas es lo que dictamina. Ahora no sale cruz”, dijo.

“Todavía quedan muchas jornadas, pero sí es verdad que cada vez quedan menos. Trabajando como trabajamos va a llegar el triunfo antes que tarde”, vaticinó el canario.