Doble victoria del Magic en la copa extremeña en Don Benito

Don Benito acogió un doble evento de la Federación Extremeña de Ajedrez: la Copa Extremadura por Equipos de Ajedrez Rápido, y la de Ajedrez Relámpago, con doble triunfo del Magic Extremadura que compensa algo de lo sucedido en el torneo de ritmo clásico tras no vencer tras 8 años.

A un ritmo de juego ya muy alejado del clásico que consiste en varias horas de juego por partida, se impuso el Magic Extremadura, con Manuel Pérez Candelario, Emilio Moreno, Iván Cabezas, el portugués Miguel Antonio Neto, Pablo Garrido y Hugo Pérez.

En el rápido, con 7 rondas donde cada jugador disponía de un máximo de 10 minutos más 3 segundos por movimiento, el Magic, con 6 victorias y un empate, se impuso a Cáceres Patrimonio A y de Casareño A. Y en relámpago, con solo 3 minutos por jugador más dos segundos por jugada, fueron 9 rondas. El Magic, 8 victorias y un empate, por delante de Casareño A y Cáceres Patrimonio A.