Jaraíz y Don Benito ‘explotan’ públicamente contra los árbitros

Quien no llora no mama. Eso es lo que deben pensar en Don Benito y Jaraíz cada vez que no sacan adelante sus respectivos partidos, sobre todo cuando hay alguna acción arbitral polémica de por medio. Y es que precisamente eso es lo que ambos clubes han protagonizado tras la disputa de la última jornada de liga, en la que atendiendo a sus posteriores manifestaciones públicas podría parecer que los árbitros están detrás de sendas derrotas. El Jaraíz cayó en Montijo por 1-0 y el Don Benito perdió 2-1 ante el Azuaga lejos del Vicente Sanz.

El caso es que hubo varias acciones polémicas en estos dos encuentros, las cuales fueron difundidas por ambos clubes a través de sus respectivos perfiles de redes sociales con el fin de manifestar su disconformidad con dichas actuaciones arbitrales.

El conjunto de Dani Baños no pudo doblegar al Montijo en el Emilio Macarro, pero a juicio del equipo verato la actuación arbitral tuvo algo que ver. A través de redes sociales lamentaron un gol a favor anulado por un presunto fuera de juego que denuncian como error. En la imagen se observa cómo un jugador del Jaraíz recibe la pelota tras una disputa y marca gol dentro del área, pero no queda del todo claro si realmente el atacante del Jaraíz está o no en posición antirreglamentaria. Dudoso cuanto menos. Lamentaba el Jaraíz que ese gol anulado les podría haber hecho sumar un punto.

Dos acciones polémicas

En el caso del Don Benito, el equipo rojiblanco es reincidente a la hora de achacar a la actuación arbitral su influencia en determinados resultados adversos (ya lo hizo tras la derrota en Montijo). Así sucedió tras su tropiezo en Azuaga. El conjunto rojiblanco, a través de un comunicado y de varios vídeos con acciones polémicas, así como a través de su entrenador, manifestó su malestar con las actuaciones arbitrales. En Azuaga denuncian un gol mal anulado a Moussa por un teórico fuera de juego de Higor Rocha y un penalti que fue pitado como falta fuera del área sobre Toualy. En el caso de la pena máxima no pitada la imagen deja poco lugar a la duda ya que el futbolista calabazón cayó dentro del área. Más dudas hay en la acción del fuera de juego al ser una jugada de mucha acumulación de jugadores en el área rival.

Para el Don Benito, que dice entender y respetar la labor arbitral, las decisiones de algunos partidos están generando un «perjuicio evidente» contra el equipo. El cuadro calabazón es segundo 24 puntos, solo dos menos que el Jaraíz. Sin embargo, al Don Benito de José Carlos Prieto ‘Canica’ le está costando sobremanera sacar sus resultados adelante cuando tiene delante a equipos de la parte alta. De hecho, hasta el momento no ha conseguido ganar a ninguno de los cuatro equipos que figuran en el ‘play off’ de ascenso a estas alturas. Empató ante Jaraíz y Cabeza del Buey, y perdió ante Azuaga y Montijo. En cualquier caso, tanto rojiblancos como veratos se han confirmado como los dos grandes favoritos a luchar por el ascenso directo a Segunda Federación.