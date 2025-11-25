El Llerenense cesa a Cidoncha y nombra a Juan Carlos Román

La Agrupación Deportiva Llerenense destituyó este martes a José María Cidoncha como entrenador del primer equipo y anunció horas después la llegada de Juan Carlos Román en su lugar.

En un comunicado oficial, la entidad agradece a Cidoncha «su profesionalidad y dedicación durante este tiempo» y le desea «lo mejor en sus futuros proyectos». Román, quien formó parte del cuerpo técnico la pasada temporada, asume el cargo por su «conocimiento del vestuario, su compromiso y su capacidad de liderazgo», según el club.

Este cambio llega en un momento complicado. Tras 12 jornadas en el grupo 14 de Tercera Federación, el Llerenense suma 11 puntos con un balance de 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas (11 goles a favor, 16 en contra). Ocupa la decimoquinta posición.

Las últimas jornadas reflejan sus problemas, con solamente un triunfo en nueve encuentros. El pasado fin de semana perdió en casa frente al Cabeza del Buey (1-2), lo que unido a la derrota siete días antes ante el Jerez (4-1) le ha costado el puesto aCidoncha. Anteriormente sí había arrancado un empate de mérito en el Nuevo Vivero ante el Badajoz (1-1).

Con Román al mando, el Llerenense aspira a revertir la tendencia en una categoría exigente. Tendrá dos semanas para preparar su debut, que será el 7 de diciembre ante el Villanovense.