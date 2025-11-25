Penas de cárcel para dos directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por administración desleal

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a Francisco Carrapiso y Pedro Talavera, expresidente y exsecretario general de la Federación Extremeña de Atletismo entre los años 1995 y 2020, a dos y tres años de prisión, respectivamente, por un delito continuado de administración desleal.

La Sala absuelve por el contrario al que fuera presidente del Comité de Jueces entre los años 2008 y 2020, Luis Fernando Durán, que estaba acusado por el mismo delito, informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado, en el que adjunta la sentencia.

Las multas

Asimismo, el expresidente tendrá que pagar una multa de siete meses a razón de una cuota diaria de diez euros e indemnizar solidariamente junto con el otro acusado a la federación con 77.795 euros.

Por su parte, la sala condena al exsecretario general al pago de una multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de quince euros y a indemnizar a la FAEX, además de los 77.795 euros, con otros 84.158 euros.

La sentencia declara como hechos probados que los acusados transfirieron a sus cuentas personales dinero de la cuenta de la Federación Extremeña de Atletismo.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.