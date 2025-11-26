Automovilismo
Ángel Santos llega a la final de Iberian Supercars con opciones de podio
El piloto emeritense aunque tiene en Estoril opciones de llegar hasta la segunda posición
El piloto extremeño Ángel Santos afronta este fin de semana la gran final de Iberian Supercars en el circuito portugués de Estoril con opciones reales de subir al podio en la clasificación general. Tras proclamarse recientemente campeón de Supercars España y firmar una destacada actuación en Jerez, Santos y su equipo, el Chefo Sport by PetroGold. llegan a la última cita del calendario con la motivación intacta y la ambición de cerrar la temporada con un nuevo éxito internacional.
«Está siendo una temporada muy dulce para nosotros. Conseguir dos títulos nacionales en la misma temporada es un gran premio al trabajo realizado con los excelentes equipos con los que compito. Llegamos al último meeting con opciones y, aunque los líderes tienen una ventaja importante, en un circuito tan complejo como Estoril todo puede pasar hasta que cae la bandera a cuadros», ha señalado el piloto extremeño.
Santos competirá en la categoría GTX al volante del Ligier JS2R, que en esta ocasión compartirá con el piloto portugués Gabriel Caçoilo. Actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación general y mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el subcampeonato, aunque el liderato está en manos de la pareja del Porsche Cayman CS formada por Duarte Camelo y Pompeu Simões.
La actividad en pista comenzará este viernes con sesiones de entrenamientos privados y oficiales, mientras que el sábado se disputarán los entrenamientos clasificatorios que determinarán las parrillas de salida. El domingo se disputarán las dos últimas carreras del campeonato, fijadas a las 10.10 y a las 13.55, hora española.
Las pruebas podrán seguirse en directo a nivel internacional a través de televisión en países como Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal, así como en Dazn en España y en el canal oficial de YouTube del promotor Race Ready.
