La Federación Extremeña de Atletismo muestra su respeto a la sentencia y cierra una etapa marcada por la polémica

La Federación Extremeña de Atletismo ha emitido una nota pública en la que da por cerrada una etapa marcada por la polémica con la notificación tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres por la que se condena a dos ex directivos de la entidad. Según la resolución, el expresidente, Francisco Carrapiso, ha sido condenado a dos años de prisión, mientras que el exsecretario general, Pedro Talavera, ha recibido una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de administración desleal.

Desde la Federación Extremeña de Atletismo se manifiesta un «escrupuloso respeto» al fallo judicial y al trabajo realizado por la Sala Segunda, así como a la representación procesal de la propia entidad, destacando que la decisión, aunque aún sujeta a un posible recurso, resulta favorable a sus intereses legítimos y contribuye a restablecer la verdad sobre los hechos denunciados.

Centrarse en el atletismo

La entidad subraya que no representa ninguna satisfacción haber llegado hasta este punto ni haber sido centro de atención mediática por estos sucesos. Su verdadera misión sigue siendo la promoción y el desarrollo competitivo del atletismo. Sin embargo, considera necesario valorar positivamente la defensa del interés y buen nombre de la federación, así como la protección de sus principios legales, estatutarios y económicos en beneficio de sus federados.

La Federación Extremeña de Atletismo afirma que con esta resolución se cierra una etapa difícil de su historia, que servirá de experiencia y aprendizaje para evitar errores del pasado y reforzar su compromiso con la transparencia, el buen funcionamiento y las prácticas ajustadas a la normativa deportiva, consolidando así un ejemplo de integridad para sus afiliados y seguidores.