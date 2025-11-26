Atletismo
La Federación Extremeña de Atletismo muestra su respeto a la sentencia y cierra una etapa marcada por la polémica
Los exdirectivos Francisco Carrapiso y Pedro Talavera han sido condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente
La Federación Extremeña de Atletismo ha emitido una nota pública en la que da por cerrada una etapa marcada por la polémica con la notificación tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres por la que se condena a dos ex directivos de la entidad. Según la resolución, el expresidente, Francisco Carrapiso, ha sido condenado a dos años de prisión, mientras que el exsecretario general, Pedro Talavera, ha recibido una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de administración desleal.
Desde la Federación Extremeña de Atletismo se manifiesta un «escrupuloso respeto» al fallo judicial y al trabajo realizado por la Sala Segunda, así como a la representación procesal de la propia entidad, destacando que la decisión, aunque aún sujeta a un posible recurso, resulta favorable a sus intereses legítimos y contribuye a restablecer la verdad sobre los hechos denunciados.
Centrarse en el atletismo
La entidad subraya que no representa ninguna satisfacción haber llegado hasta este punto ni haber sido centro de atención mediática por estos sucesos. Su verdadera misión sigue siendo la promoción y el desarrollo competitivo del atletismo. Sin embargo, considera necesario valorar positivamente la defensa del interés y buen nombre de la federación, así como la protección de sus principios legales, estatutarios y económicos en beneficio de sus federados.
La Federación Extremeña de Atletismo afirma que con esta resolución se cierra una etapa difícil de su historia, que servirá de experiencia y aprendizaje para evitar errores del pasado y reforzar su compromiso con la transparencia, el buen funcionamiento y las prácticas ajustadas a la normativa deportiva, consolidando así un ejemplo de integridad para sus afiliados y seguidores.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- ¿Te ha tocado ser miembro de una mesa electoral en Cáceres? Ya se ha celebrado el sorteo
- Así ha sido el día más tenso de la historia de Cuartos del Baño: policía local y Guardia Civil de Cáceres intervienen después de que el dueño de otra finca impida que pasen las máquinas
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- La mala combustión de una caldera en Cáceres deja herida a una familia entera (incluido dos bebés), que ya han recibido el alta hospitalaria
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia